Indian Railways se prépare pour la prochaine saison de la mousson; effectue des travaux de préparation dans le réseau de banlieue de Mumbai

Malgré le verrouillage dû au COVID-19, tous les travaux liés à la préparation à la mousson sont menés en priorité.

Pour maintenir les roues du train en marche et pour assurer des services ininterrompus pendant la saison de la mousson, Indian Railways mène des travaux de préparation avant la mousson. Selon un communiqué de presse publié par Western Railways, malgré le verrouillage dû au COVID-19, tous les travaux liés à la préparation à la mousson sont menés en priorité. Les travaux de préparation à la mousson comprennent le nettoyage et le désilettage des ponceaux, des drains latéraux, un entretien spécial des infrastructures, des installations de pompes diesel et électriques de grande puissance, etc.

L’inspection conjointe préalable au nettoyage des ponceaux a été effectuée avec les corporations municipales respectives, c’est-à-dire MCGM, MBMC et VVCMC.

La boue / la terre / les déchets le long des voies ferrées ont été enlevés pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales dans les égouts.

De nouveaux regards et drains ont été construits pour faciliter l’évacuation de l’eau en douceur.

Nettoyages intensifs et multiples de 54 no. de ponceau et de drain de 47 km dans le réseau périurbain sera achevé avant la mousson.

Pour augmenter la capacité de pompage de 33 pour cent par rapport à l’année dernière, 191 no. des pompes de plus grande capacité ont été installées cette année sur le tronçon Churchgate-Virar.

À Bandra et Prabhadevi, d’anciennes canalisations en fonte présentant des ruptures et des fuites ont été remplacées par une voie navigable RCC large et couverte.

1,40 000 mètres cubes de boue, d’ordures, de terre libérée ont été retirés de la section suburbaine jusqu’à présent en déployant JCB, Poclain, travail manuel ainsi que trois trains de déblais EMU spécialement modifiés.

Les zones d’inondation de la saison de la mousson précédente ont été identifiées et des solutions personnalisées ont été conçues pour chaque spot à savoir. Andheri, Bandra, Grant Road, Mahim et Goregaon.

Pour disposer de données pluviométriques authentiques et en temps réel, quatre pluviomètres automatiques, en association avec l’IMD, sont en cours d’installation et 10 installés indépendamment par la zone Western Railway dans le réseau périurbain.

Le nombre de pompes installées sur les voies ferrées ainsi que dans les dépôts a été augmenté de 27%.

La voie et l’OHE ont été soulevées sur 15 sections identifiées dans des zones basses de 100 mm à 250 mm.

Le drone a été utilisé pour le relevé dans la section suburbaine de Borivali -Virar et les principaux nallas dans la section Vasai-Virar pour surveiller les obstructions dans les cours d’eau ainsi que le nettoyage et le dragage des nallas.

Dans le chantier de Mahim, des tuyaux en PEHD ont été fournis, ce qui a entraîné une évacuation rapide de l’eau de pluie du chantier.

Des ouvertures supplémentaires ont été prévues dans les chantiers de Mahim, Matunga et Dadar.

Pour assurer un nettoyage en profondeur des ponceaux, une aspiration / désenlèvement des boues a été utilisée.

Une nouvelle méthode de micro-tunnelage a été adoptée pour la construction de ponceaux.

Les responsables des chemins de fer municipaux et de l’Ouest ont mené une enquête conjointe sur la coupe et l’élagage des arbres vulnérables existant à proximité de la voie.

Une vérification conjointe des passages à niveau a été effectuée et les travaux sont terminés.

Pas moins de 286 nids d’oiseaux ont été retirés des structures OHE.

Afin d’éviter la menace des oiseaux, un gel anti-oiseaux a été appliqué dans près de 6000 emplacements.

Le travail de vérification de l’OHE sous FOB, ROB, ainsi que sous d’autres structures surlignées pour le dégagement, la fourniture d’une fausse caténaire a été achevé à 95% jusqu’à présent.

17 des 21 structures redondantes / libérées ont été supprimées. Alors que les quatre autres seront supprimés d’ici le 31 mai.

La vérification OHE des ponts à poutres est terminée.

Entre le tronçon Churchgate-Virar, une inspection conjointe des pantographes ainsi que des équipements de toiture de Loco, EMU et MEMU des hangars Loco, des hangars EMU et des hangars MEMU, des hangars Trip sont en cours.

Une attention particulière est également accordée à l’entretien des équipements électriques aériens pour assurer la circulation des trains pendant la mousson.

Des travaux d’entretien liés à la mousson des râteaux de banlieue de l’UEM sont en cours.

Avant le début de la mousson, les tests d’isolation de divers engins de signalisation seront terminés.

La zone du chemin de fer occidental a assuré une surveillance et un personnel 24 heures sur 24 au bureau de contrôle pendant les fortes pluies.

De plus, des précautions seront prises par les autorités ferroviaires dans les gares pour surveiller la foule.

