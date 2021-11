Indian Railways Signal & Telecommunications Workshop, Mettuguda commence à fabriquer des machines ponctuelles ; avantages

Auparavant, seules deux unités des chemins de fer indiens fabriquaient ces machines, le reste étant pris en charge par des agences externes.

Indian Railways fait un grand pas vers Atmanirbhar Bharat ! Signal and Telecommunications Workshop, situé à Mettuguda, Secunderabad dans South Central Railways a développé des installations internes pour la fabrication de machines ponctuelles. L’atelier est devenu la troisième unité de fabrication de ce type sur le réseau des chemins de fer indiens. Selon le ministère des Chemins de fer, les machines d’aiguillage sont vitales pour changer en toute sécurité le mouvement des trains d’une ligne à l’autre. Ils verrouillent en toute sécurité les points nécessaires, tout en assurant le moins de vibrations lors des mouvements des trains. Il existe un besoin continu de machines ponctuelles à la fois pour remplacer les machines achevant la vie du codal et pour de nouvelles lignes, a déclaré le transporteur national.

Auparavant, seules deux unités des chemins de fer indiens fabriquaient ces machines, le reste étant pris en charge par des agences externes. Le ministère a ajouté que l’atelier de signalisation et de télécommunications de Mettuguda a une capacité de fabrication de 3 250 machines à points – 143 mm et 220 mm. La production de cette unité des chemins de fer indiens sera en mesure de répondre aux besoins de la zone South Central Railway, en plus de fournir d’autres chemins de fer zonaux. Certains des principaux avantages incluent une plus grande disponibilité des machines ponctuelles à moindre coût et moins de dépendance vis-à-vis d’agences externes, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, dans le but d’atténuer la ruée supplémentaire de passagers, la zone South Central Railway a annoncé l’extension de plusieurs trains spéciaux entre différentes destinations. Ces trains comprennent le train numéro 07455 Narsapur-Secunderabad les 5, 12, 19 et 26 décembre ; Train numéro 07456 Secunderabad-Vijayawada les 6, 13, 20 et 27 décembre ; Train numéro 07577 Machilipatnam-Secunderabad via Kazipet les 5, 12, 19 et 26 décembre ; Train numéro 07578 Secunderabad-Machilipatnam via Guntur les 5, 12, 19 et 26 décembre ; Numéro de train 07607 Purna-Tirupati les 6, 13, 20 et 27 décembre ; Train numéro 07608 Tirupati-Purna les 7, 14, 21 et 28 décembre ; Train numéro 07067 Machilipatnam-Kurnool City les 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 et 30 décembre ; Train numéro 07068 Kurnool City-Machilipatnam les 3, 8, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 et 31 décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.