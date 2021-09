Indian Railways signale le 600e service Kisan Rail du Maharashtra au Bihar; des détails

Depuis le 7 août 2020, le Kisan Rail est opérationnel et jusqu’à présent, il a transporté environ 2,08 tonnes lakh de fruits et légumes à travers le pays.

Service Kisan Rail : Indian Railways signe le 600e Kisan Rail ! Dimanche, la zone ferroviaire centrale a fait circuler son 600e train ferroviaire Kisan, un train multi-produits, de Sangola dans l’État du Maharashtra à Muzaffarpur dans le Bihar. Depuis le 7 août 2020, le Kisan Rail est opérationnel et jusqu’à présent, il a transporté environ 2,08 tonnes lakh de fruits et légumes à travers le pays, selon un rapport d’IE. L’installation est devenue bien connue des agriculteurs car elle transporte également des quantités relativement faibles de fournitures apportées par de petits agriculteurs individuels, selon la zone ferroviaire centrale. Conformément à l’annonce faite par le gouvernement Modi dans le budget de l’Union 2020-21, le transporteur national avait commencé à exploiter les services de train Kisan Rail à travers l’Inde, pour transporter des produits agricoles et périssables, notamment de la viande, du lait et du poisson. L’objectif principal d’Indian Railways dans l’exploitation des trains Kisan Rail est d’augmenter les revenus du secteur agricole en reliant les centres de production aux marchés ainsi qu’aux centres de consommation.

Selon le rapport, à l’heure actuelle, la zone ferroviaire centrale exploite six trains ferroviaires Kisan entre Devlali au Maharashtra – Muzaffarpur dans l’état du Bihar, Sangola dans le Maharashtra – Muzaffarpur dans le Bihar, Sangola – Adarsh ​​Nagar à Delhi, Sangola dans le Maharashtra – Shalimar dans l’état du Bengale occidental, Raver au Maharashtra – Adarsh ​​Nagar à Delhi et Savda au Maharashtra – Adarsh ​​Nagar à Delhi. La route de Sangola dans le Maharashtra à Muzaffarpur dans le Bihar est la route la plus populaire avec 179 des 600 voyages effectués sur ce tronçon.

Auparavant, le ministère des Chemins de fer avait déclaré que les articles réservés via les services ferroviaires de Kisan Rail étaient facturés à l’échelle «P» du tarif des colis. Dans le cadre du programme « Operation Greens – TOP to Total » du ministère des Industries agro-alimentaires, une subvention de 50 pour cent est accordée pour le transport de légumes et de fruits via le service ferroviaire Kisan Rail. Cette subvention est accordée aux expéditeurs ou aux agriculteurs au moment de la réservation afin que l’avantage parvienne aux agriculteurs sans tracas ni retards de procédure, a déclaré le ministère.

