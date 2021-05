Indian Railways suspend temporairement plus de trains de passagers en raison du cyclone Yaas; voir la liste des services annulés

Au cours des derniers jours, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal avaient annulé plusieurs services de trains de voyageurs en raison du cyclone Yaas.

Annulation des services de train de passagers: les passagers des chemins de fer indiens, si vous prévoyez un voyage en train, voici quelques nouvelles pour vous. Au cours des derniers jours, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal avaient annulé plusieurs services de trains de voyageurs en raison du cyclone Yaas. Au vu de la tempête cyclonique, le transporteur national a annoncé hier l’annulation de plus de services ferroviaires. Selon un communiqué publié par la South Eastern Railway Zone, plusieurs trains spéciaux et trains de passagers DEMU ont été temporairement suspendus par mesure de précaution contre le cyclone Yaas. Voici la liste complète des services de trains de voyageurs annulés par la zone ferroviaire du sud-est le 24 avril 2021:

Train no. 02809 de Mumbai CSMT à Howrah annulé le 25.05.2021

Train no. 02810 de Howrah à Mumbai CSMT annulé le 27.05.2021

Train no. 02101 de LTT à Howrah annulé le 25.05.2021

Train no. 02102 de Howrah à LTT annulé le 27.05.2021

Train no. 78010 de Bhanjpur à Rupsa annulé le 25.05.2021

Train no. 78011 de Rupsa à Bhanjpur annulé le 25.05.2021

Train no. 78012 de Bhanjpur à Rupsa annulé le 25.05.2021

Train no. 78013 de Rupsa à Baripada annulé le 25.05.2021

Train no. 78015 de Baripada à Bangriposi annulé le 25.05.2021

Train no. 78014 de Bangriposi à Baripada annulé le 25.05.2021

Train no. 78016 de Baripada à Rupsa annulé le 25.05.2021

Train no. 78017 de Rupsa à Baripada annulé le 25.05.2021

Train no. 78019 de Baripada à Bangriposi annulé le 25.05.2021

Train no. 78018 de Bangriposi à Baripada annulé le 25.05.2021

Train no. 78020 de Baripada à Rupsa annulé le 25.05.2021

Train no. 78009 de Rupsa à Bhanjpur annulé le 25.05.2021

Train no. 78010 de Bhanjpur à Rupsa annulé le 26.05.2021

Train no. 78011 de Rupsa à Bhanjpur annulé le 26.05.2021

Train no. 78012 de Bhanjpur à Rupsa annulé le 26.05.2021

Train no. 78013 de Rupsa à Baripada annulé le 26.05.2021

Train no. 78015 de Baripada à Bangriposi annulé le 26.05.2021

Train no. 78014 de Bangriposi à Baripada annulé le 26.05.2021

Train no. 78016 de Baripada à Rupsa annulé le 26.05.2021

Train no. 78017 de Rupsa à Baripada annulé le 26.05.2021

Train no. 78019 de Baripada à Bangriposi annulé le 26.05.2021

Train no. 78018 de Bangriposi à Baripada annulé le 26.05.2021

Train no. 78020 de Baripada à Rupsa annulé le 26.05.2021

Train no. 78009 de Rupsa à Bhanjpur annulé le 26.05.2021

Train no. 68006 de Tatanagar à Kharagpur annulé les 25.05.2021 et 26.05.2021

Train no. 68005 de Kharagpur à Tatanagar annulé les 25.05.2021 et 26.05.2021

