Indian Railways SWR poursuit religieusement Mission Solar ; fournit des panneaux solaires à 108 stations, 7 bâtiments de service

La zone ferroviaire du sud-ouest a fourni des panneaux solaires sur le toit de 108 stations ainsi que dans sept bâtiments de service.

Mission Solar by Indian Railways : En exploitant l’énergie solaire, la zone ferroviaire du sud-ouest a énormément contribué à la conservation de l’énergie. L’une des mesures importantes prises par South Western Railways dans cette direction a été l’installation de panneaux solaires dans les gares, les portes LC, les bâtiments de service, etc. Cette initiative permettra de répondre aux besoins en électricité de toutes les gares et de réduire les dépenses. pour le transporteur national. La zone ferroviaire du sud-ouest a fourni des panneaux solaires sur le toit de 108 stations ainsi que dans sept bâtiments de service, selon un communiqué publié par South Western Railways.

Certaines des principales gares ferroviaires où des panneaux solaires ont été fournis comprennent KSR Bengaluru, Hubballi, Yesvantpur, Mysuru, Hosapete, Gadag et Ballari. Les sept bâtiments de service équipés de panneaux solaires sont (Rail Soudha, DRM’s Office-Hubballi; Railway Hospital-Hubballi; Parcel Office Bengaluru; DRM’s Office-Bengaluru; Railway Hospital -Bengaluru; DRM’s Office – Mysuru). En outre, les ateliers (atelier de Mysuru – capacité de 500 kWc ; atelier Hubballi – capacité de 1000 kWc), ainsi que les hangars, ont également été équipés d’installations solaires sur le toit. En outre, des panneaux solaires ont été installés au hangar Hubballi EMD (de 640 KWp), Krishnarajapuram Diesel Shed (de 240 KWp), etc. De plus, jusqu’à 299 barrières de passage à niveau sont équipées de panneaux solaires.

Au cours de l’exercice 2020-21, les panneaux solaires de 100 KWp installés à Rail Soudha ont produit 1,008 unités Lakh d’énergie, ce qui a permis d’économiser Rs 9,07 Lakh. Au cours du dernier exercice, les panneaux solaires de 320 kWc installés au bureau de DRM à Hubballi ont produit 3,42 unités de Lakh d’électricité, économisant 11,37 Lakh de Rs. Au cours du dernier exercice, les panneaux solaires du bureau de 60 KWp de Bengaluru DRM ont généré 78 934 unités d’énergie, économisant un montant de Rs 2,62 Lakh. Au cours de 2020-2021, 1,51 Lakh unités d’énergie ont été générées à partir de l’installation solaire de 100 KWp au bureau de Mysuru DRM, économisant Rs 6,08 Lakh.

Au cours du dernier exercice, les panneaux solaires de la station SSS Hubballi de 220 KWp avaient produit 2,14 unités Lakh d’énergie, les panneaux solaires 80 KWp de Yesvantpur ont généré 0,99 unités Lakh et le panneau solaire 110 KWp de la station Mysuru a généré 1,35 unités Lakh. Au cours du dernier exercice, 49,41 unités Lakh d’électricité solaire ont été générées, économisant sur les factures d’électricité à hauteur de Rs 2,09 crores. Dans l’exercice actuel, 20,37 unités d’énergie lakh ont été produites par des panneaux solaires jusqu’à présent, économisant Rs 87,17 lakh. La zone ferroviaire du sud-ouest, en 2021-2022, étend ses initiatives solaires et il est proposé d’installer des installations solaires dans 20 gares.

