Indian Railways’ une autre étape écologique! Appel d’offres pour un train à pile à combustible à hydrogène ; détails

Le projet devrait permettre d’économiser 2,3 crore de roupies par an.

Indian Railways franchit une nouvelle étape pour devenir un mode de transport respectueux de l’environnement ! Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 ainsi que de la « Mission Net Zero Carbon Emission Railway » d’ici 2030, la « Mission nationale de l’hydrogène » ainsi que les « Batteries de cellules à chimie avancée (ACC) » sont deux programmes phares du gouvernement indien. En conséquence, dans le but de lancer le concept de mobilité de l’hydrogène en Inde, il y a eu une récente déclaration budgétaire, a déclaré le ministère des Chemins de fer. Ainsi, des appels d’offres ont été lancés par l’Indian Railways’ Green fuel vertical – Indian Railways Organization of Alternate Fuel (IROAF) pour un train à pile à combustible à hydrogène sur le réseau ferroviaire. Selon le ministère, le projet commencera dans la section Sonipat – Jind de 89 kilomètres de long, qui relève de la zone du chemin de fer du Nord.

Initialement, selon le ministère des Chemins de fer, deux râteaux DEMU (unités multiples diesel-électriques) seront convertis et deux locomotives hybrides seront converties plus tard, sur la base du mouvement de puissance de la pile à combustible à hydrogène. Aucun changement ne sera là dans la console de conduite. En outre, le projet devrait permettre d’économiser 2,3 crore de roupies par an, a indiqué le ministère. Jetez un œil aux détails du projet :

Travaux sanctionnés :

• Sur deux râteaux DEMU, fourniture d’un système de traction hybride alimenté par pile à combustible pour les applications ferroviaires

• Article actuel du livre rose numéro 723 de l’année 2021-22

• Allocation de Rs 8 crore au cours de l’exercice en cours

Brève étendue des travaux :

• Équipements embarqués selon la spécification RDSO (Research Design and Standards Organisation) numéro R2/347/Fuel Cell-1 de juillet 2021

• Stockage d’hydrogène stationnaire ainsi que station de remplissage sur le site conformément à la spécification RDSO numéro R2/347/Fuel Cell-1 de juillet 2021

Traitement de l’offre :

• Deux réunions de pré-offre programmées le 17 août 2021 et le 9 septembre 2021

• Remise de l’offre à partir du 21 septembre 2021

• La date d’ouverture des offres est le 5 octobre 2021

