Indian Railways va bientôt déployer de nouveaux autocars AC en classe économique avec des couchettes modulaires, des tables de collation pliables et plus encore !

Au lieu de 72 couchettes, ces voitures disposeront de 83 couchettes, comme dans les voitures de niveau AC-3.

Indian Railways est prêt à déployer la nouvelle classe «Economique» climatisée, qui sera une nouvelle classe de voyage en train en Inde. Jusqu’à présent, 27 voitures conçues spécifiquement pour la classe AC Economy ont été réparties entre les différentes zones des chemins de fer indiens. Ces nouvelles voitures AC-Economy seront vantées par des trains Duronto Express sous la zone Western Railway et d’autres trains en provenance de plusieurs régions du pays. Au lieu de 72 couchettes, ces voitures disposeront de 83 couchettes, comme dans les voitures de niveau AC-3. À l’heure actuelle, la Commission des chemins de fer est en train de décider du tarif pour cette classe, selon un rapport d’IE. Actuellement, le niveau AC-3 est l’option de voyage d’entrée de gamme en classe AC pour les trains longue distance.

Les chemins de fer indiens estiment que le tarif doit être maintenu à la portée des passagers qui achètent habituellement des billets de classe « Sleeper » non-AC. Cependant, un autre argument plaide en faveur du maintien des tarifs de la nouvelle classe AC-Economy aussi proches que possible de la classe de niveau AC-3. Selon les responsables, l’affaire traîne depuis le mois de mai. Le ministère des Chemins de fer devrait bientôt prendre une décision formelle sur la tarification de la nouvelle classe AC-Economy. La nouvelle classe AC-Economy, du point de vue de la conception, est censée être une mise à niveau de la classe non-AC Sleeper et presque au même niveau que la classe de niveau AC-3 d’Indian Railways, avec une baie supplémentaire ajoutée pour tenir compte des couchettes supplémentaires. Pendant ce temps, le rapport indique également que des messages ont été diffusés en interne pour nommer la nouvelle classe AC Economy comme classe «3E» dans les documents de réservation.

Il y a plus de dix ans, la classe «AC Economy» était un échec dans les trains Garib Rath, car pour maximiser l’occupation, le transporteur national avait simplement inséré plus de couchettes intermédiaires, ce qui a entraîné un inconfort et des plaintes des passagers. Cependant, cette fois, l’autocar a été complètement repensé par la Rail Coach Factory, Kapurthala. La conception de l’autocar de classe économique AC comprend la refonte des conduits de climatisation afin de fournir des évents individuels pour chaque couchette. En outre, il dispose d’une table à collations pliable dans les baies transversales et longitudinales, d’une conception améliorée et modulaire des couchettes et des sièges, d’espaces sans blessures ainsi que de supports pour bouteilles d’eau, magazines et téléphones portables. De plus, des liseuses individuelles, des bornes de recharge mobiles et des prises standard sont prévues pour chaque couchette.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.