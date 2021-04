Indian Railways va démarrer 71 services ferroviaires sans réservation à partir du 5 avril; voir la liste complète ici

Indian Railways va commencer à exploiter davantage de services ferroviaires sans réservation.

Services de train sans réservation: Vous êtes préoccupé par la confirmation des billets de train? Si oui, voici quelques bonnes nouvelles. Bientôt, les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal vont commencer à exploiter davantage de services ferroviaires sans réservation. Dans le but d’augmenter les facilités de transport des voyageurs ferroviaires, le transporteur national va démarrer 71 trains sans réservation à partir du 5 avril 2021. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, ces 71 trains sans réservation assureront un voyage sûr et confortable pour les passagers. La zone du chemin de fer du Nord, pour la commodité des passagers des chemins de fer, fait circuler le courrier et les trains express suivants sans réservation sur le réseau des chemins de fer indiens:

1) Train numéro 04335 Moradabad – Ghaziabad à partir du 15.04.21

2) Train numéro 04336 Ghaziabad-Moradabad à partir du 15.04.21

3) Train numéro 04327 Sitapur City – Kanpur à partir du 16.04.21

4) Train numéro 04328 Kanpur – Sitapur City à partir du 17.04.21

5) Train numéro 04329 Sitapur City -Shahjehanpur à partir du 17.04.21

6) Train numéro 04330 Shahjehanpur – Sitapur City à partir du 16.04.21

7) Train numéro 04334 Najibabad-Gajrola à partir du 15.04.21

8) Train numéro 04333 Gajrola- Najibabad à partir du 15.04.21

9) Train numéro 04523 Saharanpur-Nangaldam à partir du 05.04.21

10) Numéro de train 04524 Nangaldam – Ambala à partir du 06.04.21

11) Train numéro 04532 Ambala-Saharanpur à partir du 06.04.21

12) Train numéro 04263 Varanasi- Sultanpur à partir du 05.04.21

13) Train numéro 04264 Sultanpur-Varanasi à partir du 05.04.21

14) Train numéro 04267 Varanasi- Pratapgarh à partir du 05.04.21

15) Numéro de train 04268 Pratapgarh – Varanasi à partir du 05.04.21

16) Train numéro 04641 Jalandhar City – Pathankot à partir du 05.04.21

17) Train numéro 04642 Pathankot – Jalandhar City à partir du 06.04.21

18) Train numéro 04626 Ferozpur – Ludhiana à partir du 05.04.21

19) Numéro de train 04625 Ludhiana- Ferozpur à partir du 05.04.21

20) Train numéro 04627 Ferozpur- Fazilka à partir du 05.04.21

21) Numéro de train 04628 Fazilka- Ferozpur à partir du 06.04.21

22) Train numéro 04629 Lidhiana- Lohain Khas à partir du 05.04.21

23) Train numéro 04630 LohianKhas – Ludhiana à partir du 05.04.21

24) Train numéro 04632 Fazilka- Bhatinda partant du 05.04.21

25) Train numéro 04631 Bhatinda- Fazilka à partir du 06.04.21

26) Train numéro 04643 Ferozpur- Fazilka à partir du 06.04.21

27) Train numéro 04644 Fazilka- Ferozpur à partir du 05.04.21

28) Train numéro 04647 Pathankot – Baijnath Paprola à partir du 05.04.21

29) Train numéro 04648 Baijnath Paprola – Pathankot à partir du 05.04.21

30) Train numéro 04658 Ferozpur- Bhatinda à partir du 06.04.21

31) Numéro de train 04657 Bhatinda- Ferozpur à partir du 05.04.21

32) Train numéro 04659 Amritsar- Pathankot à partir du 05.04.21

33) Train numéro 04460 Pathankot – Amritsar à partir du 06.04.21

34) Train numéro 04461 Delhi- Rohtak à partir du 05.04.21

35) Train numéro 04462 Rohtak- Delhi à partir du 05.04.21

36) Train numéro 04456 Rohtak- Delhi à partir du 05.04.21

37) Train numéro 04455 New Delhi-Ghaziabad à partir du 05.04.21

38) Train numéro 04469 Rewari – Delhi à partir du 06.04.21

39) Train numéro 04470 Delhi- Rewari à partir du 05.04.21

40) Train numéro 04430 Saharanpur- Shamli-Delhi à partir du 05.04.21

41) Train numéro 04429 Delhi-Shamli-Saharanpur à partir du 05.04.21

42) Train numéro 04452 Kurukshetra – Delhi à partir du 05.04.21

43) Train numéro 04451 Delhi- Panipat à partir du 05.04.21

45) Numéro de train 04454 Rohtak- NewDelhi à partir du 05.04.21

46) Train numéro 04450 Panipat – NewDelhi à partir du 05.04.21

47) Numéro de train 04449 NewDelhi- Kurukshetra à partir du 05.04.21

48) Train numéro 04437 Palwal- Shakurbasti à partir du 05.04.21

49) Train numéro 04457 Rohtak- Delhi à partir du 05.04.21

50) Train numéro 04447 Ghaziabad – New Delhi à partir du 05.04.21

51) Train numéro 04438 New Delhi- Palwal à partir du 05.04.21

52) Train numéro 04439 Palwal- Ghaziabad à partir du 05.04.21

53) Train numéro 04435 Rewari- Meerut Cantt à partir du 05.04.21

54) Train numéro 04436 Meerut Cantt – Rewari à partir du 05.04.21

55) Train numéro 04441 Ghaziabad – New Delhi à partir du 05.04.21

56) Train numéro 04442 New Delhi- Ghaziabad à partir du 06.04.21

57) Train numéro 04440 New Delhi- Palwal à partir du 06.04.21

58) Train numéro 04446 Shakurbasti- Palwal à partir du 05.04.21

59) Numéro de train 04445 Palwal – New Delhi à partir du 05.04.21

60) Train numéro 04465 Delhi- Shamli à partir du 05.04.21

61) Train numéro 04446 Shamli- Delhi à partir du 05.04.21

62) Train numéro 04433 Delhi- Rewari à partir du 05.04.21

63) Train numéro 04434 Rewari-Delhi à partir du 05.04.21

64) Train numéro 04432 Jakhal-Delhi à partir du 05.04.21

65) Train numéro 04431 Delhi- Jalhal à partir du 05.04.21

66) Train numéro 04471 Ghaziabad- Panipat à partir du 05.04.21

67) Train numéro 04472 Panipat-Gjhaziabaz à partir du 06.04.21

68) Train numéro 04459 Delhi- Saharanpur à partir du 05.04.21

69) Train numéro 04460 Saharanpur-Delhi à partir du 05.04.21

70) Train numéro 04444 NewDelhi- Ghaziabad à partir du 05.04.21

71) Numéro de train 04443 Ghaziabad – NewDelhi à partir du 05.04.21

