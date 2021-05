Indian Railways va étendre la capacité de ses usines d’oxygène dans 86 hôpitaux

L’Oxygen Expresses des chemins de fer a, jusqu’à mardi, livré 11 030 tonnes d’oxygène médical liquide dans plus de 675 camions-citernes dans 13 États du pays et 175 Oxygen Expresses ont terminé leur voyage jusqu’à présent.

Les chemins de fer planifient l’expansion de la capacité de ses 86 hôpitaux à travers le pays qui ont été identifiés comme des hôpitaux Covid en les équipant d’usines d’oxygène. Ainsi, 86 hôpitaux Covid disposeront de leurs propres usines d’oxygène, ce qui permettra également de mettre en place une meilleure infrastructure pour gérer les urgences médicales.

Actuellement, quatre usines d’oxygène sont fonctionnelles, 52 sont sanctionnées et 30 sont à différentes étapes de traitement. Le transporteur national accélérera le processus de création de 86 usines d’oxygène dans ses hôpitaux à travers l’Inde. «Nous prévoyons d’y parvenir le plus rapidement possible. Les travaux débuteront en juin », a déclaré un porte-parole des chemins de fer.

La décision de moderniser les installations de l’usine d’oxygène est un aspect clé des initiatives lancées à la suite de la deuxième vague d’infections à Covid-19. Dans le cadre du processus, le nombre de lits pour le traitement Covid a été augmenté de 2539 à 6972, des ventilateurs invasifs ont été ajoutés et leur nombre est passé de 62 à 296 et des efforts sont faits pour ajouter des équipements médicaux critiques tels que des machines BIPAP, des concentrateurs d’oxygène. , bouteilles d’oxygène dans les hôpitaux ferroviaires.

L’Oxygen Expresses des chemins de fer a, jusqu’à mardi, livré 11 030 tonnes d’oxygène médical liquide dans plus de 675 camions-citernes dans 13 États du pays et 175 Oxygen Expresses ont terminé leur voyage jusqu’à présent.

Selon les dernières données, 3794 MT d’OVM ont été fournis à Delhi, 521 MT au Maharashtra, 2858 MT à l’Uttar Pradesh, 476 MT au Madhya Pradesh, 1427 MT à Haryana, 40 MT au Rajasthan, 118 MT au Punjab et 200 MT d’oxygène a été fourni à Uttarakhand. Dans le sud de l’Inde, 350 MT ont été déchargées au Tamil Nadu, 118 MT au Kerala, 565 MT à Telangana et 480 MT au Karnataka.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de Biz.