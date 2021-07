Indian Railways va faire circuler des trains spéciaux entre Yesvantpur et Kannur, Mangaluru ; Voir l’itinéraire, les haltes, les horaires ici

Le prix du billet de ces services de train spéciaux sera normal comme celui des autres trains Indian Railways Mail/Express.

Trains spéciaux IRCTC : les chemins de fer indiens exploiteront davantage de trains spéciaux en Inde du Sud ! Dans le but d’offrir un voyage confortable et pratique aux passagers, le transporteur national commencera à exploiter des services de trains spéciaux express entièrement réservés entre Yesvantpur et Kannur ainsi qu’entre Yesvantpur et Mangaluru. Tous les passagers voyageant ont été invités à se conformer strictement aux directives COVID -19 émises par les gouvernements des États et centraux, notamment le port de masques, la désinfection fréquente des mains et le respect de la distance sociale les uns des autres. Le prix du billet de ces services de train spéciaux sera normal comme celui des autres trains Indian Railways Mail/Express.

Le train numéro 07389 Yesvantpur-Kannur Express Special circulera tous les jours à compter du 23 juillet 2021. Le train partira de Yesvantpur à 20h00 et atteindra Kannur à 9h45. Le train numéro 07390 Kannur-Yesvantpur Express Special circulera tous les jours à partir du 24 juillet 2021. Il partira de Kannur à 18h05 et arrivera à Yesvantpur à 7h50. En route dans les deux sens, le train s’arrêtera à Banaswadi, Carmelaram, Salem, Hosur, Dharmapuri, Erode, Tiruppur, Coimbatore, Palghat, Shoranur, Kuttipuram, Calicut, Tirur, Calicut, Quilandi, Vadakara et Tellicherry. Le train comptera 19 voitures au total, dont deux voitures AC 3-Tiers, une voiture AC 2-Tiers, douze voitures-lits de 2e classe, deux voitures générales de 2e classe et deux fourgons à bagages et freins avec groupe électrogène.

Le train numéro 07391 Yesvantpur-Mangaluru Central Express Special circulera dimanche à compter du 25 juillet 2021. Le train partira de Yesvantpur à 23h55 et atteindra Mangaluru Central à 16h05. Le train numéro 07392 Mangaluru Central-Yesvantpur Express Special circulera le lundi à compter du 26 juillet 2021. Le train partira de Mangaluru Central à 20h05 et arrivera à Yesvantpur à 13h00. En route dans les deux sens, le train s’arrêtera à Banaswadi, Banagarapet, Krishnarajapuram, Kuppam, Salem, Erode, Coimbatore, Tiruppur, Palghat, Shoranur, Tirur, Calicut, Vadakara, Tellicherry, Kannur, Payyanur, Kanhangad et Kasaragod. Le train sera composé de 16 voitures dont deux voitures AC 3-Tiers, une voiture AC 2-Tiers, sept voitures-lits de 2e classe, quatre voitures générales de 2e classe et deux fourgons à bagages et freins.

