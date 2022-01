Indian Railways va faire circuler des trains spéciaux pour Gangasagar Mela 2022 ; Voir les horaires, les haltes et d’autres détails

Trois trains partiront de Sealdah South, deux trains spéciaux partiront de la gare de Kolkata, cinq trains spéciaux partiront de la gare de Namkhana, un spécial partira de Lakshmikantapur et un spécial de Kakdwip.

Les chemins de fer indiens ont décidé de faire circuler des trains spéciaux pour Gangasagar Mela 2022. Dans une déclaration récemment publiée, Eastern Railways a déclaré lors de Gangasagar Mela 2022, que la zone exploitera 12 trains Galoping EMU Mela Special entre le 12 janvier et le 17 janvier 2022 depuis Sealdah South, Kolkata. , Lakshmikantapur, Namkhana, Kakdwip afin d’effacer la ruée attendue des pèlerins. Outre ces trains spéciaux EMU Mela, trois trains locaux réguliers seront prolongés dans la section au cours de la période susmentionnée, a déclaré Eastern Railways. Sur les 12 trains spéciaux de l’UEM Mela, trois trains partiront de Sealdah South, deux trains spéciaux partiront de la gare de Kolkata, cinq trains spéciaux partiront de la gare de Namkhana, un spécial partira de Lakshmikantapur et un spécial de Kakdwip.

Selon l’horaire, ces services de train EMU Mela Special partiront de la gare de Sealdah Sud à 6h15, 14h40, 16h24, de la gare de Kolkata à 7h35 et 21h30 et en retour depuis la gare de Namkhana à 9h10, 11h18. , 18 h 35, 19 h 05 et 2 h 05, de la gare de Kakdwip à 14 h 40 et de la gare de Lakshmikantapur à 23 h 15, selon Eastern Railway.

Le communiqué de l’Eastern Railway indique en outre que le service de train spécial Kolkata – Namkhana Down Galloping EMU via Majerhat – Ballygunj – Laxmikantapur, le 14 janvier 2022, partira de la gare de Sealdah au lieu de la gare de Kolkata. Le 16 janvier 2022, les services de trains spéciaux de l’UEM sur la section Lakshmikantapur – Namkhana – Lakshmikantapur fonctionneront en semaine. Les services de train Galloping EMU Mela Special s’arrêteront à la gare de Ballygunj, à la gare de Sonarpur, à la gare de Baruipur, à la gare de Lakshmikantapur, à la gare de Nischindapur et à la gare de Kakdwip.

Pendant ce temps, en raison d’un faible taux d’occupation, les chemins de fer indiens ont annulé un voyage chacun des trains numéro 02307 Howrah – New Jalpaiguri Special (12 janvier), numéro de train 02308 New Jalpaiguri – Howrah Special (13 janvier), numéro de train 03751 Sealdah – New Jalpaiguri Special ( 13 janvier), numéro de train 03752 New Jalpaiguri – Sealdah Special (14 janvier), a annoncé Eastern Railways.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.