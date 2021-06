Indian Railways va introduire six autres trains ce mois-ci ! Voir la liste des trains, les dates et d’autres détails

Six autres services de train sont lancés par le transporteur national.

Trains IRCTC : Bientôt, plus de trains à circuler sur le réseau des chemins de fer indiens ! Pour la commodité des voyageurs ferroviaires, le ministère des Chemins de fer a annoncé plus de nouveaux trains. Il y a quelques jours, certains trains ont été introduits pour les passagers voyageant vers/depuis l’État de l’Uttar Pradesh. Aujourd’hui, six autres services de train sont lancés par le transporteur national, qui reliera différents États et traversera de nombreuses villes de l’Uttar Pradesh. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, ces trains offriront un voyage pratique et sûr aux passagers. Cependant, il est conseillé aux voyageurs de maintenir tous les protocoles liés à Covid. Voici la liste des services de train, présentée par Indian Railways :

Bareilly – Lucknow : Ce train circulera quotidiennement entre les villes de Bareilly et Lucknow dans l’Uttar Pradesh, à partir du 10 juin 2021

Muzaffarpur – Ahmedabad : Ce train circulera sur une base hebdomadaire entre Muzaffarpur au Bihar et Ahmedabad au Gujarat, à partir du 10 juin 2021

Danapur – Anand Vihar : Ce train circulera quotidiennement entre Danapur au Bihar et Anand Vihar à Delhi, à partir du 10 juin 2021

Lucknow – Jabalpur : Ce train circulera quotidiennement entre Lucknow dans l’Uttar Pradesh et Jabalpur dans le Madhya Pradesh, à partir du 11 juin 2021

Saharsa – Anand Vihar : Ce train circulera deux jours par semaine entre Saharsa au Bihar et Anand Vihar à Delhi, à partir du 13 juin 2021

Prayagraj – Oudhampur : Ce train circulera chaque semaine entre Prayagraj dans l’Uttar Pradesh et Udhampur au Jammu-et-Cachemire, à partir du 14 juin 2021.

Il y a quelques jours, Indian Railways avait introduit trois services ferroviaires dans l’État de l’Uttar Pradesh pour que les passagers ferroviaires voyagent en douceur et en toute commodité. Ces trains circulent entre Kanpur et New Delhi (à partir du 7 juin 2021), Lucknow et Agra (à partir du 7 juin 2021), Prayagraj et Anand Vihar (à partir du 11 juin 2021).

