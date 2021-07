Indian Railways va redémarrer plus de trains spéciaux ce mois-ci ; voir la liste complète des trains avec les dates de restauration

Le transporteur national a décidé de redémarrer plusieurs services de trains spéciaux à partir de ce mois.

Restauration des trains spéciaux IRCTC : Une fois de plus, des services de trains spéciaux rapides et sûrs sont prêts à emmener les passagers des chemins de fer indiens vers leurs destinations. Compte tenu de la demande croissante de voyageurs ferroviaires et avec une diminution du nombre de cas de COVID-19 à travers le pays, le transporteur national a décidé de redémarrer plusieurs services de trains spéciaux à partir de ce mois. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, ces trains spéciaux offriront aux passagers une expérience de voyage en train fluide, sûre et pratique. Voici la liste complète des services de trains spéciaux d’Indian Railways, ainsi que leurs itinéraires et dates de restauration :

Train numéro 4202 de Partapgarh à Varanasi à partir du 1 juillet

Train numéro 4201 de Varanasi à Partapgarh à partir du 1 juillet

Train numéro 4203 de Faizabad à Lucknow à partir du 1er juillet

Train numéro 4204 de Lucknow à Faizabad à partir du 1er juillet

Train numéro 4303 de Bareilly à Delhi à partir du 2 juillet

Train numéro 4304 de Delhi à Bareilly à partir du 1er juillet

Train numéro 4305 de Balamu à Shahjehanpur à partir du 1er juillet

Train numéro 4306 de Shahjehanpur à Balamu à partir du 4 juillet

Train numéro 4636 depuis Firozpur Cantt. à Ludhiyana à partir du 1er juillet

Train numéro 4635 de Ludhiyana à Firozpur Cantt. à partir du 1er juillet

Train numéro 4513 de Nangal Dam à Daulatpur Chowk à partir du 1er juillet

Train numéro 4514 de Daulatpur Chowk à Nangal Dam à partir du 3 juillet

Train numéro 4213 de Lucknow à Kanpur Central à partir du 1er juillet

Train numéro 4214 de Kanpur Central à Lucknow à partir du 1er juillet

Train numéro 4503 depuis Ambala Cantt. à Ludhiana à partir du 1er juillet

Train numéro 4504 de Ludhiana à Ambala Cantt. à partir du 1er juillet

Train numéro 4404 de Saharanpur à Delhi à partir du 1er juillet

Train numéro 4301 de Moradabad à Saharanpur à partir du 1er juillet

Train numéro 4302 de Saharanpur à Moradabad à partir du 1er juillet

Train numéro 4633 de Jalandhar City à Firozpur Cantt. à partir du 1er juillet

Train numéro 4634 depuis Firozpur Cantt. à Jalandhar City à partir du 3 juillet

Train numéro 4637 de Jalandhar City à Firozpur Cantt. à partir du 1er juillet

Train numéro 4638 depuis Firozpur Cantt. à Jalandhar City à partir du 1er juillet

Train numéro 4459 de Delhi à Saharanpur à partir du 1er juillet

Train numéro 4461 de Delhi à Rohtak à partir du 1er juillet

Train numéro 4462 de Rohtak à Delhi à partir du 2 juillet

Train numéro 4455 de New Delhi à Ghaziabad à partir du 1er juillet

Train numéro 4626 depuis Firozpur Cantt. à Ludhiana à partir du 1er juillet

Train numéro 4625 de Ludhiana à Firozpur Cantt. à partir du 1er juillet

Train numéro 4627 depuis Firozpur Cantt. à Fazilka à partir du 1er juillet

Train numéro 4628 de Fazilka à Firozpur Cantt. à partir du 2 juillet

Train numéro 4629 de Ludhiana à Lohian Khas à partir du 1 juillet

Train numéro 4630 de Lohian Khas à Ludhiana à partir du 1er juillet

Train numéro 4632 depuis Firozpur Cantt. à Bhatinda à partir du 1er juillet

Train numéro 4631 de Bhatinda à Fazilka à partir du 2 juillet

Train numéro 4643 de Firozpur Cantt. à Fazilka à partir du 2 juillet

Train numéro 4644 de Fazilka à Firozpur Cantt. à partir du 1er juillet

Train numéro 4659 d’Amritsar à Pathankot à partir du 1er juillet

Train numéro 4660 de Pathankot à Amritsar à partir du 2 juillet

Train numéro 4263 de Varanasi à Sultanpur à partir du 2 juillet

Train numéro 4264 de Sultanpur à Varanasi à partir du 1er juillet

Train numéro 4267 de Varanasi à Partapgarh à partir du 1 juillet

Train numéro 4268 de Partapgarh à Varanasi à partir du 2 juillet

Train numéro 4523 de Saharanpur à Nangal Dam à partir du 1er juillet

Train numéro 4524 du barrage de Nangal à Ambala Cantt. à partir du 2 juillet

Train numéro 4532 depuis Ambala Cantt. à Saharanpur à partir du 2 juillet

Train numéro 4327 de Sitapur City à Kanpur Central à partir du 2 juillet

Train numéro 4328 de Kanpur Central à Sitapur City à partir du 3 juillet

Train numéro 4334 de Najibabad à Gajraula à partir du 1 juillet

Train numéro 4333 de Gajraula à Najibabad à partir du 1er juillet

