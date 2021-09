Indian Railways va reprendre le train à voie étroite Bilimora-Waghai au Gujarat avec l’autocar AC Tourist

Western Railways redémarrera les services de trains historiques à voie étroite Bilimora-Waghai à partir du samedi 4 septembre 2021.

Indian Railways est prêt à reprendre les services de train à voie étroite Bilimora-Waghai! La ministre d’État aux Chemins de fer et aux Textiles Darshana Jardosh a récemment annoncé la reprise du tronçon à voie étroite entre Bilimora et Waghai en cadeau à l’occasion de Janmashtami. Selon le ministre, les populations tribales et les résidents locaux du district de Dang dans le Gujarat ont été confrontés à de nombreux problèmes en raison de la fermeture des trains en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi, Western Railways redémarrera les services de trains historiques à voie étroite Bilimora-Waghai à partir du samedi 4 septembre 2021. La reprise des services ferroviaires serait très pratique pour les habitants, ceux qui voyagent pour le travail et les affaires de cette région ainsi que pour le bénéfice des touristes et des passagers.

À partir de samedi, le train spécial n° 09501 Bilimora-Waghai partira de Bilimora tous les jours à 10h20 et le train atteindra Waghai à 13h20, le même jour. Alors que le train numéro 09502 Waghai-Bilimora Special partira de la gare de Waghai tous les jours à 14h30 et arrivera à Bilimora à 17h35, le même jour. Dans les deux sens, le train s’arrêtera aux gares de Rankuva, Chikhli Road, Gandevi, Unai et Vansada Road, Anaval, Dholikuva, Kala-Amba, Kevdi Road et Dungarda. Ce train patrimonial à voie étroite comprend des voitures de deuxième classe sans réservation et une voiture de tourisme climatisée entièrement réservée.

Le 3 septembre 2021, la réservation des billets de l’autocar de tourisme climatisé du train numéro 09501/09502 ouvrira aux guichets PRS désignés ainsi que sur le site Web de l’IRCTC avec une période de réservation préalable de sept jours. L’autocar de tourisme AC aura les caractéristiques suivantes :

Système de climatisation d’une capacité de 04 tonnes, suffisamment conçu compte tenu du confort des passagersPeintures de Warli à l’extérieur du train pour l’embellissement, représentant le paysage culturel de la régionIl a une capacité de 15 passagers, en configuration de 2+1Chaque chaise dans le car touristique AC munie d’une table de collations individuelleFourniture d’appel cloche pour héler les préposés Toilettes de style occidental à l’intérieur de l’autocar avec système de contrôle automatique des odeursDeux systèmes d’extinction d’incendie, chacun ayant une capacité de 6 kg

