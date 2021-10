Indian Railways va restaurer les voitures de deuxième classe générale non réservées dans plusieurs trains spéciaux ! Voir la liste complète

La Commission des chemins de fer a autorisé les voitures de deuxième classe générale non réservées dans les trains spéciaux réservés au-dessus de la zone ferroviaire du Sud.

Indian Railways va restaurer les voitures de deuxième classe générale non réservées dans plusieurs trains spéciaux ! Sur la base de la demande du public, la Commission des chemins de fer a autorisé les voitures de deuxième classe générale non réservées dans les trains spéciaux réservés au-dessus de la zone ferroviaire sud. Selon un communiqué publié par Southern Railways, ces trains avec des voitures de deuxième classe générale non réservées circuleront à compter du 1er novembre 2021, cependant, deux paires de trains (numéro de train 06323/06324 et 06321/06322) circuleront à partir du 10 novembre. 2021. La structure tarifaire sera le tarif 2S Mail/Express Unreserved pour ces services de trains spéciaux. Les détails des voitures qui doivent être rendues sans réservation dans les trains spéciaux sont les suivants :

Le train numéro 06326 Kottayam – Nilambur Road SPL et le train numéro 06325 Nilambur Road – Kottayam SPL circuleront avec cinq autocars généraux de deuxième classe. – Shoranur SPL et train numéro 06301 Shoranur – Thiruvananthapuram SPL circulera avec six autocars généraux de deuxième classe. Train numéro 06308 Kannur – Alappuzha SPL et train numéro 06307 Alappuzha – Kannur SPL circulera avec six autocars généraux de deuxième classe. Train numéro 02628 Thiruvananthapuram – Tiruchchirappalli Train Superfast SPL et Le numéro 02627 Tiruchchirappalli – Thiruvananthapuram Superfast SPL circulera avec quatre autocars généraux de deuxième classe. Le train numéro 06850 Rameswaram – Tiruchchirappalli SPL et le train numéro 06849 Tiruchchirappalli – Rameswaram SPL circuleront avec quatre autocars généraux de deuxième classe. Le train numéro 06305 Ernakulam – Kannur SPL et Trai n Le numéro 06306 Kannur – Ernakulam SPL circulera avec six autocars généraux de deuxième classe. et numéro de train 06843 Tiruchchirappalli – Palakkad Town SPL circulera avec six autocars généraux de deuxième classe. Numéro de train 06607 Kannur – Coimbatore SPL et numéro de train 06608 Coimbatore – Kannur SPL circulera avec quatre autocars généraux de deuxième classe Numéro de train 06342 Thiruvananthapuram – Guruvayur SPL et numéro de train 06341 Guruvayur – Thiruvanthapuram SPL fonctionnera avec quatre autocars généraux de deuxième classe Numéro de train 06366 Nagercoil – Kottayam SPL fonctionnera avec cinq autocars généraux de deuxième classe Numéro de train 06324 Mangalore – Coimbatore SPL et numéro de train 06323 Coimbatore – Mangalore SPL fonctionnera avec quatre autocars généraux de deuxième classe Numéro de train 06321 Nagercoil – Coimbatore SPL et Train Nu mber 06322 Coimbatore – Nagercoil SPL fonctionnera avec quatre entraîneurs généraux de deuxième classe

