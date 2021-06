Indian Railways vise l’achèvement de projets d’une valeur de Rs 1,15 lakh crore d’ici 2024

Le doublement de cette ligne est important compte tenu du trafic circulant de Burdwan vers/depuis Sahibganj pour le mouvement du charbon pour la super centrale thermique de Farakka et la super centrale thermique de Katwa qui sont en cours de construction.

Indian Railways a identifié 58 projets super critiques et 68 projets critiques d’une valeur de plus de 1 15 000 crores à achever d’ici mars 2024 pour améliorer la mobilité, la sécurité et créer une capacité supplémentaire pour faire fonctionner davantage de trains de passagers et de marchandises sur des itinéraires saturés et achalandés.

Le transporteur national a ciblé l’achèvement rapide des projets par un financement ciblé et une surveillance continue, car il est devenu impératif d’alléger le fardeau du trafic ferroviaire sur le quadrilatère doré, les routes du réseau à haute densité et les routes du réseau très utilisées. Les routes du réseau à haute densité et très fréquentées constituent 51 % de la longueur des routes du réseau ferroviaire mais transportent 96 % du trafic.

Les 58 projets super critiques d’une longueur totale de 3750 km et d’un coût de Rs 39 663 crore, sont ceux impliquant le multi-tracking – doublage/3ème ligne/4ème ligne sur des itinéraires très fréquentés – et nécessitant une expansion urgente, y compris ceux qui progressent déjà bien. À ce jour, 29 projets super critiques d’une longueur totale de 1 044 km et d’un coût de 11 588 crores de Rs ont été mis en service. Les 27 autres projets seront achevés d’ici décembre 2021 tandis que les 2 autres projets seront remis d’ici mars 2022.

Les 68 projets critiques d’une longueur totale de 6 913 km avec un coût de Rs 75 736 crore sont ceux qui doivent être achevés dans la prochaine étape et sont tous des travaux de génie civil impliquant l’électrification et la signalisation connexes. Sur ces 68 projets, 4 d’entre eux d’une longueur de 108 km et d’un coût de 1 408 crores de roupies ont été achevés à ce jour. Les projets restants devraient être achevés d’ici mars 2024.

Les principaux projets de renforcement des capacités qui ont été livrés couvrent les États de l’Assam, du Bengale occidental, du Maharashtra et de l’Uttarakhand. Dans l’Assam, les chemins de fer ont mis en service une voie de deuxième ligne sur le setu de Naranarayan sur le fleuve Brahmapoutre de la section New Bongaigaon-Guwahati. Au Bengale occidental, une partie de deux projets de doublement, à savoir Katwa-Bazar Sau et Azimganj-Bazar Sau, a été mise en service.

Au Maharashtra, un projet super critique, Bhusaval-Jalgaon 3rd line, a été commandé pour éliminer les goulots d’étranglement dans la section Mammad-Khandwa et Bhusaval-Udhna et dans l’Uttarakhand, le doublement de la section Haridwar-Laksar a été commandé. Avec cela, l’ensemble de la route de la capitale nationale New Delhi à Haridwar via Meerut, Muzaffarnagar et Roorkee est devenu une double ligne qui améliorera la ponctualité sur cette route très fréquentée.

