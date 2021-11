Indiana, 2 ans, toujours portée disparue après que son père ait été sauvé d’un camion submergé; les autorités récupèrent son manteau

Les autorités de l’Indiana ont continué à rechercher une fillette de 2 ans disparue samedi après avoir découvert ce qu’elles pensaient être son manteau en aval de l’endroit où son père a été retrouvé vendredi matin à l’intérieur de son camion submergé.

Jeremy Sweet a été transporté à l’hôpital pour hypothermie après avoir été retiré de la rivière White vendredi matin, a annoncé le bureau du shérif du comté de Bartholomew.

Sweet était « en liberté sous caution pour possession illégale d’une arme à feu par un criminel violent grave ainsi que pour possession de méthamphétamine », a déclaré le bureau du shérif, selon FOX 41 à Louisville, Kentucky.

Il a été retrouvé par des chasseurs de canards tôt le matin près de Columbus, dans l’Indiana, selon WISH-TV à Indianapolis.

Sa fille, Emma Sweet, 2 ans, a été vue pour la dernière fois mercredi et a été portée disparue avec son père jeudi, a rapporté FOX 41.

Emma Sweet, 2 ans, a été vue pour la dernière fois avec son père mercredi. (Bureau du shérif du comté de Bartholomew)

Le personnel de plusieurs agences effectuait la recherche.

« Toutes les agences ont travaillé ensemble dans le but commun de retrouver Emma et de la ramener à la maison dans sa famille », a déclaré le shérif du comté de Bartholomew, Matt Myers, dans un communiqué publié sur Facebook.

Jeremy Sweet a dit aux officiers qu’Emma était avec lui, selon WISH.

Les enquêteurs ont confirmé que la petite fille n’avait pas été retrouvée à l’intérieur ou sous le camion, a indiqué le département.

« Cela m’a brisé le cœur parce que j’ai cinq enfants à moi », a déclaré à WISH la voisine et bénévole Brittany Matney. « J’ai une fille de 2 ans que je viens de regarder et ça me donne juste envie de pleurer parce que je ne comprends pas comment cela pourrait arriver à quelqu’un, surtout à un petit enfant. C’est triste. C’est déchirant, c’est ce que c’est . »