Indiana est là pour gâcher votre journée

Pauvre, pauvre Indiana. Il vient de jouer sa meilleure saison en plus de 50 ans et cela s’est produit au milieu d’une pandémie. Une campagne Big Ten à une défaite – avec la seule défaite par sept pour les champions de la conférence ! – s’est terminé non pas à Pasadena mais à Tampa. Maintenant, l’optimisme que les Hoosiers avaient construit s’est flétri et est mort sur la vigne grâce à des pertes à deux chiffres en Iowa et Cincinnati.

Mais il y a du baume à Happy Valley.

L’Indiana ne peut pas sauver sa saison, mais elle peut en ruiner d’autres. C’est, pour la plupart, l’état naturel de l’Indiana. En 2018, cela signifiait détruire l’éligibilité du Maryland au bowl, au lieu de permettre au Minnesota de jouer au jeu de bowl le plus respecté que le Michigan puisse offrir. En 2016, cela a accéléré la sortie de Michigan State d’une équipe parmi les 10 premières à un programme à trois victoires. En 2014, cela a donné une équipe du Missouri à 11 victoires – les champions de la SEC East ! – une perte transitive à Bowling Green.

Des opportunités ont été gâchées contre les Hawkeyes et les Bearcats, mais une équipe Nittany Lion dans le top 5 attend. Le début de 4-0 de Penn State n’a pas été entièrement encourageant. Il s’est faufilé par le Wisconsin, ce que nous savons maintenant nul. Il a battu Auburn, qui tirait de l’arrière 1-3 Georgia State une semaine plus tard dans la dernière minute. Les raclées de Ball State et Villanova ne comptent pas.

Alors voici les Hoosiers, le dernier dos d’âne sur la route d’une éventuelle confrontation des invaincus à Iowa City (domicile des Beatles, m’a-t-on dit) la semaine prochaine. Le dernier match entre ces deux-là était de la pure magie, envoyant un bloc d’alimentation parmi les 10 premiers dans une chute libre de 0 à 5 tout en testant les limites de la caméra haute définition et de l’œil humain. Une fois de plus, l’Indiana n’a rien à perdre mais l’opportunité de donner “James Franklin à l’USC ???” quelques réponses supplémentaires sur les babillards électroniques locaux. Une fois de plus, les Nittany Lions regardent fixement la percée qu’ils recherchent depuis [COACH REDACTED].

Autant dire que si Indiana bat à nouveau Penn State, pour la troisième fois seulement ! — Je vais mourir de rire.