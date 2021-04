Indiana Jones 5: une liste de distribution mise à jour, y compris Harrison Ford

La dernière fois que nous avons vu Indiana Jones de Harrison Ford sur grand écran, il chassait des crânes de cristal, repoussait les agents du KGB et apprenait que Mutt de Shia LaBeouf était son fils. Bien sûr, ce n’est un secret pour personne qu’Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal se polarisaient parmi les fans de la franchise lors de sa sortie en 2008, mais cela n’a pas sonné le glas de notre archéologue préféré portant des fedora sur les aventures cinématographiques. Indiana Jones 5 a été officiellement annoncé en 2016, et maintenant il se prépare enfin à commencer la production.