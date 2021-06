Indiana Jones 5 va à l’extrême pour les cascades de Harrison Ford

Le Dr Henry Jones Jr. (ou Indiana Jones) s’est avéré être l’un des plus grands héros d’action de tout le cinéma, et cela est principalement dû à sa nature brutale et culbutante. En conséquence, un certain nombre de cascades sont nécessaires pour le personnage, mais, bien sûr, les créatifs doivent également garder à l’esprit que Harrison Ford a maintenant 78 ans, ce qui pourrait rendre les choses un peu plus difficiles pour la production. Mais il semble qu’ils aient trouvé au moins un moyen de remédier à la situation. Des photos d’ensemble, partagées par un utilisateur de Twitter, semblent montrer que le cascadeur de Ford porte un masque conçu pour ressembler au visage de l’acteur.