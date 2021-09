Indiana Jones a-t-il trouvé son remplaçant pour Harrison Ford ?

Des “initiés” présumés disent qu’Indiana Jones 5 verra Harrison Ford passer le feutre à Phoebe Waller-Bridge, qui devrait déjà jouer un rôle non divulgué dans le film. Le mot dans la rue est que Kathleen Kennedy, productrice du film et présidente de Lucasfilm, est enthousiaste à l’idée d’apporter un changement « grand et audacieux » à la franchise avec Waller-Bridge en tant que leader féminin prometteur de la franchise. Bien que pour être clair, le créateur et star de Fleabag remplaçant Ford dans la franchise n’a pas été confirmé et n’est qu’une rumeur.