Indiana Pacers bat les Cleveland Cavaliers (102-111)

11/05/2021 à 04:21 CEST

Indiana Pacers a gagné à la maison pour Les Cavaliers de Cleveland par 102-111 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Mavericks de Dallas par 97-124, donc après le match, ils ont ajouté un total de douze défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Wizards de Washington par 132-133. Pour le moment Indiana Pacers il serait exclu des play-offs avec 32 victoires en 68 matchs disputés. Pour sa part, Les Cavaliers de ClevelandAprès le match, il resterait hors des positions des barrages pour l’instant avec 21 victoires en 69 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 13-2 pendant le quart jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 28-27. Après cela, le deuxième quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 32-26. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 60-53 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 17-26 et un 77-79 au total. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de Indiana Pacers ils ont augmenté leur différence, ont eu une différence maximale de 10 points (95-105) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-32. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 102-111 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

De plus, les joueurs qui se sont le plus démarqués Indiana Pacers Ils étaient Domantas Sabonis Oui Kelan Martin, qui avait 21 points, neuf passes et 20 rebonds et 25 points et sept rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Collin Sexton et Isaac okoro, avec 25 points, huit passes et cinq rebonds et 22 points, quatre passes et 10 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Indiana Pacers jouera contre Philadelphie 76ers dans le Bankers Life Fieldhouse. Pour sa part, Les Cavaliers de Cleveland cherchera la victoire contre Celtics de Boston dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.