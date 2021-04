Indiana Pacers bat Orlando Magic (106-111)

04/10/2021 à 04:20 CEST

Indiana Pacers a gagné à la maison pour Orlando Magic par 106-111 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs d’Orlando Magic ont été vaincus à domicile contre Wizards de Washington 116-131, pour lesquels après le match, ils ont ajouté un total de cinq défaites consécutives, tandis que les Indiana Pacers battaient à domicile Minnesota Timberwolves 141-137, complétant une séquence de quatre victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Indiana PacersAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, Orlando MagicAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour l’instant avec 17 victoires en 52 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier quart, il y a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé sur un résultat de 30-33. Après cela, au cours du deuxième quart, l’équipe visiteuse s’est distancée à la lumière, en fait, l’équipe a réalisé une course de 15-2 au cours du quart et a eu une différence maximale de 15 points (49-64) pendant le quart, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 21-31. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 51-64 dans le courrier.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a comblé l’écart dans le domaine électronique.En fait, l’équipe a réalisé un partiel de 14-2 au cours de ce quart-temps jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 27-19 et un total de 78-83. . Enfin dans le dernier trimestre Indiana Pacers il a réussi à maintenir sa différence dans la lumière et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-28. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat final de 106-111 en faveur des visiteurs.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Indiana Pacers qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Domantas Sabonis et Vacances Aaron, qui a obtenu 16 points, six passes et 15 rebonds et 20 points, trois passes et deux rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Terrence Ross et MO Bamba pour ses actions pendant le match, avec 24 points, une passe et quatre rebonds et 14 points, deux passes et six rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Orlando Magic va affronter Bucks de Milwaukee dans le Centre Amway. Pour sa part, Indiana Pacers va affronter Memphis Grizzlies dans le Fedexforum. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.