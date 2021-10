Indiana Pacers contre Brooklyn Nets, 29 octobre

Après avoir enregistré un record de carrière de 6,7 passes décisives par match au cours de la campagne 2020-21, la moyenne de Domantas Sabonis est tombée à seulement 4,2 pour commencer cette saison. La diminution pourrait-elle être le résultat direct du changement d’entraîneur des Indiana Pacers? Lors de la première saison de Rick Carlisle, l’utilisation de Sabonis est tombée à son plus bas niveau en carrière, laissant ainsi le ballon hors de la main de Sabonis plus fréquemment et diminuant ses opportunités d’aide.

Sabonis a cependant vu son score augmenter, qui est à son meilleur niveau en carrière au cours des cinq premiers matchs de la saison. Brooklyn n’autorise que 21,0 passes décisives par match, alors attendez-vous à ce que Sabo continue d’avoir plus de facilité à marquer que de trouver ses coéquipiers.

