Indiana Pacers et New York Knicks remportent des victoires balsamiques

Les deux franchises ont commencé avec la candidature et presque l’obligation, d’être en position de play-off et d’aspirer à un saut qualitatif significatif cette saison, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Indiana Pacers tente de rediriger le cours au milieu des rumeurs de transferts et bat 122-113 à Pistons de Détroit, malgré le bon jeu de Cade Cunningham (19 points) et avec un brillant Caris LeVert (31 points). Pour sa part, Knicks de New York défait 103-116 a Houston Rockets, dans un match où Usman garuba joué deux minutes et avec trois hommes au-dessus de 20 points, tout comme Emmanuel Quickley (24), Evan fournier (23) et Julius Randle (vingt-et-un).

Share