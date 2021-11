Indiana Pacers et un mauvais record de victoires-défaites qui ne correspond pas aux performances de leur alignement

Indiana Pacers est actuellement en 13e position du Conférence Est avec une fiche de 4-8, et après avoir perdu son dernier match contre les Denver Nuggets sans Nikola Jokic. Mais, loin d’afficher un niveau à la hauteur de sa place au classement, la franchise d’Indianapolis boucle, collectivement, un bon début de saison 2021/22 :

Domantas Sabonis : 19 points, 12 rebonds, quatre passes et 59% TC par match. Malcolm Brogdon : 23 points, sept rebonds et sept passes décisives par match. Myles Turner : 14 points, neuf rebonds, trois blocs et 42,4% de triples par match. Caris LeVert : 17 points, trois rebonds et quatre passes décisives par match. Chris Duarte : 15 points, 41% sur les triples, et l’un des candidats actuels pour finir Rookie of the Year en NBA.

DUART3️⃣ @ C_Duarte5 | #GoldBlooded pic.twitter.com/doaWYnEZc3 – Indiana Pacers (@Pacers) 11 novembre 2021