Indiana Pacers gagne 103-94 sur les 76ers de Philadelphie

12/05/2021 à 04:52 CEST

Indiana Pacers a gagné à la maison pour Philadelphie 76ers 103-94 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre loin de chez eux Les Cavaliers de Cleveland 102-111, complétant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Pistons de Detroit par 118-104. Indiana Pacers, après le match, pour le moment ils sont hors des positions Play-off avec 33 matchs gagnés sur 69 joués, tandis que Philadelphie 76ers continue en play-off avec 47 matchs gagnés sur 69 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart-temps a eu des alternances sur le tableau de bord, bien qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et s’est terminée avec un résultat de 26-33. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distanciés à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2 et ont eu une différence maximale de 16 points (44-60) au cours du quart, qui s’est terminé par un partiel résultat de 25-29. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 51 à 62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il s’est rallié Indiana Pacers pour égaliser le jeu, en fait, l’équipe a obtenu un quart de 12-2 dans ce quart et le quart s’est terminé avec un score partiel de 24-13 et un total de 75-75. Enfin, au cours du dernier trimestre, les habitants ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé une course de 15-2 et ont marqué la différence maximale (neuf points) à la fin du trimestre, et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 28- 19. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 103-94 en faveur des locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Indiana Pacers Ils étaient Domantas Sabonis Oui Caris Levert, qui avait 16 points, 15 passes et 13 rebonds et 24 points, cinq passes et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Tobias Harris Oui Ben Simmons, avec 27 points, trois passes et cinq rebonds et 20 points, sept passes et huit rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement de la compétition Indiana Pacers va affronter Bucks de Milwaukee dans le Bankers Life Fieldhouse, tandis que la prochaine réunion de Philadelphie 76ers sera contre chaleur de Miami dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.