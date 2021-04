Indiana Pacers gagne 112-131 contre Orlando Magic

26/04/2021 à 05:20 CEST

Indiana Pacers a réussi à l’emporter sur Orlando Magic loin de chez soi par 112-131 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs d’Orlando Magic ont été vaincus à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 100-135, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de six défaites consécutives, tandis que les Indiana Pacers ont gagné à domicile pour Pistons de Detroit par 115-109, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre victoires consécutives. Pour le moment Indiana Pacers il serait exclu des play-offs avec 29 matchs gagnés sur 60 disputés. Pour sa part, Orlando MagicAprès le match, il serait pour l’instant hors des positions Play-off avec 18 matchs gagnés sur 60 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, le leadership était entre les mains des joueurs des Indiana Pacers, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 14 points (21-35) jusqu’à terminer avec un résultat. de 25-36. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe locale a réussi à se rapprocher de la lumière, en fait, l’équipe a réalisé une course de 15-2 au cours du quart, qui s’est terminée avec un score partiel de 32-26. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 57 à 62 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre l’équipe visiteuse s’est distancée dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 13-2 et a marqué l’écart maximum (26 points) à la fin du trimestre et le trimestre terminé. avec un résultat partiel de 20-41 et un 77-103 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre Orlando Magic Il a également réussi à se rapprocher sur le tableau de bord, même si cela était insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 35-28, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 112-131 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, la participation de Malcolm Brogdon Oui Edmond Sumner, qui a récolté 24 points, neuf passes et huit rebonds et 21 points, deux passes et sept rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Bacon Dwayne Oui MO Bamba, avec 20 points, une passe et cinq rebonds et 17 points, deux passes et sept rebonds respectivement.

Le prochain jeu de Orlando Magic sera contre Les Lakers de Los Angeles dans le Centre Amway, tandis que la prochaine réunion de Indiana Pacers sera contre Portland Trail Blazers dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.