Indiana Pacers gagne 115-109 sur Detroit Pistons

25/04/2021 à 04:20 CEST

Indiana Pacers a réussi à gagner à domicile contre Pistons de Detroit par 115-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Indiana Pacers ont réussi à s’imposer à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City 122-116, complétant une séquence de trois victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les Detroit Pistons ont perdu sur la route avec San Antonio Spurs 106-91, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée. Indiana PacersAprès le match, il reste pour l’instant hors des Play-offs avec 28 matchs gagnés sur 59 joués. Pour sa part, Pistons de Detroit il serait exclu des play-offs avec 18 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains des joueurs des Indiana Pacers, en fait, ils ont réalisé une course de 10-2 et ont réalisé la différence maximale (10 points) à la fin du quart jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 35- 25. Puis dans la deuxième salle Pistons de Detroit a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 15-2, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 23-36. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 58 à 61 points avant la pause.

Le troisième quart a eu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-21 (84-82). Enfin, le dernier quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec divers mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un score partiel de 31-27. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 115-109 en faveur des locaux.

Pendant le match, les actions de Malcolm Brogdon Oui Caris Levert, qui a récolté 26 points, quatre passes et huit rebonds et 25 points, trois passes et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Mason Plumlee Oui Bourse Jerami, avec 17 points, cinq passes et 21 rebonds et 25 points, quatre passes et cinq rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Indiana Pacers va affronter Orlando Magic dans le Centre Amway. De son côté, le prochain jeu de Pistons de Detroit sera contre Atlanta Hawks dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.