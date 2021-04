Indiana Pacers gagne 141-137 contre les Timberwolves du Minnesota

08/04/2021 à 04:20 CEST

Indiana Pacers vaincu en tant que local Minnesota Timberwolves par 141-137 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Chicago Bulls par 97-113. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Kings de Sacramento par 116-106. Indiana Pacers, après le match, pour le moment ils sont hors des positions Play-off avec 23 victoires en 50 matchs joués, tandis que Minnesota Timberwolves il serait exclu des play-offs avec 13 victoires en 52 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le marqueur jusqu’à la conclusion avec 35-31. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et ont atteint une différence de 22 points (75-53) au cours du quart, qui s’est conclu par un résultat partiel de 42-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 77-56 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les distances dans le lumineux Minnesota Timberwolves et s’est terminé avec un résultat partiel de 32-38 (109-94). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réduit les écarts, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-0, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 32 – 43, terminant ainsi le match avec un résultat final de 141-137 en faveur de Indiana Pacers.

La victoire de Indiana Pacers a été construit sur 19 points, 15 passes et trois rebonds de Tj McConnell et les 22 points, trois passes et un rebond de Vacances Aaron. Les 32 points, six passes et 12 rebonds de Villes de Karl-Anthony et les 27 points, trois passes et cinq rebonds de Anthony Edwards ils n’étaient pas assez pour Minnesota Timberwolves A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Indiana Pacers jouera contre Orlando Magic dans le Centre Amway. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Minnesota Timberwolves cherchera la victoire contre Celtics de Boston dans le Jardin Td. Consultez le calendrier complet de la NBA.