Indiana Pacers remporte la victoire sur les San Antonio Spurs 133-139

04/04/2021 à 06:20 CEST

Indiana Pacers a obtenu la victoire contre San Antonio Spurs loin par 133-139 dans une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs des San Antonio Spurs ont été vaincus à domicile contre Atlanta Hawks 129-134 et après le match, ils ont complété une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les Indiana Pacers ont également perdu à domicile avec Charlotte frelons par 97-114. Pour le moment Indiana Pacers serait exclu des positions de barrage avec 22 matchs gagnés sur 48 joués, tandis que San Antonio SpursAprès le match, il serait pour le moment hors des Play-offs avec 24 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 12-2 pendant le quart et ont terminé avec 33-32. Plus tard, au deuxième trimestre, il y a eu à nouveau plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 26-35. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 59 à 67 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réussi à se rapprocher de la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce trimestre de 13-2 et ont atteint une différence de neuf points (89-80) et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 38 – 31 (et un total de 97-98). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs des San Antonio Spurs ont réussi à égaliser le match par un retour et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-28, atteignant la fin du quart avec une égalité à 126-126, donc une extension a été nécessaire pour connaître le gagnant.

Pendant la prolongation, l’équipe visiteuse a dominé fondamentalement, est venue gagner par huit points (131-139) et a terminé avec un résultat partiel de 7-13, le résultat final du match étant 133-139 en faveur de Indiana Pacers.

Pendant le match, Indiana Pacers a remporté la victoire grâce à 26 points, neuf passes et quatre rebonds de Caris Levert et les 18 points, huit passes et sept rebonds de Tj McConnell. Les 25 points, six passes et quatre rebonds de Demar Derozan et les 20 points et 10 rebonds de Keldon Johnson ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs A remporté le match.

Le prochain affrontement de San Antonio Spurs sera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Centre At & t. Pour sa part, Indiana Pacers va affronter Chicago Bulls dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.