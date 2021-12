Indiana Pacers se préparent à faire de gros échanges NBA avec Domantas Sabonis?

Les Indiana Pacers ont une fiche de 13-18 cette année et occupent le 13e rang de la Conférence Est.

Il est clair que cette équipe, telle qu’elle est actuellement constituée, ne va nulle part rapidement.

À ce stade, le front office travaille très dur pour apporter quelques changements.

Un peu de retombées potentielles de cela? Eux commerçant Domantas Sabonis.

Selon Matt Moore de The Action Network, Sabonis manque depuis un certain temps déjà. Et la situation semble maintenant mûre pour faire de ce souhait une réalité.

« On pense que pratiquement tous les Pacer sont disponibles en ce moment en dehors de Malcolm Brogdon, qui ne peut pas être traité pendant un an après la signature de sa prolongation, mais voici quelques éléments à considérer », a-t-il écrit.

« Kevin O’Connor du Ringer a rapporté que Domantas Sabonis voulait quitter l’Indiana. C’est aussi ce que m’ont dit plusieurs sources de la ligue, et que ce n’était pas seulement cette saison, mais plutôt pour revenir à l’année dernière, Sabonis cherchait un changement de décor.

Sabonis a récemment été lié à un commerce assez blockbuster avec un prétendant au titre légitime. Si cela se matérialise, sa décision pourrait avoir des ramifications massives pour la NBA dans son ensemble.

Quoi qu’il en soit, il devient de plus en plus clair que Sabonis n’est pas long pour l’Indiana. D’une manière ou d’une autre, il sera bientôt traité.

La photo parle d’elle-même. https://t.co/5iigLdDdvx – Jeu 7 (@game7__) 17 décembre 2021

Quand sera-ce précisément ?

Le temps nous le dira.

