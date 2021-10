IndiaSkills 2021 apporte sept métiers new-age: Ved Mani Tiwari, COO, National Skill Development Corporation

Les compétitions régionales se dérouleront dans cinq zones, après quoi les gagnants s’affronteront lors de la compétition nationale IndiaSkills qui se tiendra en décembre 2021.

À partir du 20 octobre, les compétitions régionales IndiaSkills 2021 débuteront. « Ceux-ci rassembleront 1 500 participants de 30 États et territoires de l’Union, dans ce qui est le plus grand événement de compétences du pays », a déclaré Ved Mani Tiwari, directeur des opérations de la National Skill Development Corporation (NSDC). Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute qu’IndiaSkills 2021 a commencé avec des compétitions au niveau du district et de l’État en août et septembre, et a enregistré plus de 2,5 lakh d’inscriptions. Les compétitions régionales se dérouleront dans cinq zones, après quoi les gagnants s’affronteront lors de la compétition nationale IndiaSkills qui se tiendra en décembre 2021. Extraits :

Qu’est-ce qui rend IndiaSkills 2021 meilleur que les compétitions des années précédentes ?

L’un est le grand nombre de participations dont nous avons été témoins. Par exemple, cette année, lorsque IndiaSkills 2021 a commencé avec des compétitions au niveau des districts et des États en août et septembre, il a enregistré plus de 2,5 lakh d’inscriptions. Désormais, à partir du 20 octobre, nous démarrons les compétitions régionales IndiaSkills 2021, qui rassembleront 1 500 participants de 30 États et territoires de l’Union. IndiaSkills est clairement le plus grand événement de compétences du pays.

Combien de métiers IndiaSkills 2021 couvrira-t-il ?

Les participants concourront dans 54 compétences à forte croissance économique, telles que la technologie de la mode, la technologie automobile, la réparation de carrosserie, la technologie de l’eau, la plomberie et le chauffage, entre autres.

Plus important encore, sept compétences de la nouvelle ère, notamment la robotique mobile, les solutions logicielles de technologie de l’information pour les entreprises, le cloud computing, la cybersécurité et l’industrie 4.0, ont été incluses dans ces 54 compétences.

Du 20 au 23 octobre, la première compétition régionale se tiendra pour l’Est et le Nord-Est à Patna. La compétition régionale de l’Ouest se déroulera du 29 octobre au 1er novembre à Gandhinagar ; pour le Nord, l’événement se tiendra à Chandigarh du 15 au 18 novembre. Du 1er au 4 décembre, la compétition pour le Sud aura lieu à Visakhapatnam.

À quoi servent les compétitions telles que IndiaSkills ?

La jeunesse du pays a un talent énorme, mais cela nécessite une direction appropriée et une plate-forme (comme IndiaSkills) pour exploiter leur potentiel au maximum. La compétition—nous l’appelons l’équivalent des Jeux olympiques en compétences—vise à offrir une exposition et des opportunités internationales aux jeunes et à les doter d’une formation professionnelle conforme aux normes internationales. Il vise à accroître la visibilité et la reconnaissance mondiales des professionnels qualifiés et à élargir leurs cheminements de carrière.

IndiaSkills prépare-t-il également les participants au concours WorldSkills ?

En effet, il le fait. Les lauréats d’IndiaSkills suivent la meilleure formation de l’industrie dispensée par des mentors, des coachs et des experts de l’industrie pour les préparer à WorldSkills (la prochaine aura lieu à Shanghai, en octobre 2022). Les candidats reçoivent une formation industrielle à plusieurs niveaux par le biais de camps d’entraînement et de programmes tels que la formation par projet, la formation en entreprise et en entreprise, les visites d’exposition aux industries, le coaching mental et le développement de la personnalité. Le NSDC, par l’intermédiaire des conseils sectoriels pour les compétences et d’autres partenaires, forme les candidats non seulement pour WorldSkills, mais les prépare également à l’emploi.

Lors de la précédente édition de WorldSkills qui s’est tenue à Kazan, en Russie, en 2019, l’Inde était classée 13e sur 63 pays participants. L’année prochaine, nous espérons faire encore mieux.

Le simple fait de participer à IndiaSkills et WorldSkills donne-t-il un coup de pouce à sa carrière ?

Une exposition au niveau mondial et/ou national est toujours utile. De nombreux candidats IndiaSkills ont brillé chez WorldSkills et ont bénéficié en termes de croissance de carrière. Ceux-ci inclus:

Simoul Alva, de Mumbai, a remporté un médaillon d’excellence en compétences et technologie de conception graphique aux WorldSkills Abu Dhabi 2017. Alva travaille maintenant comme designer visuel, directeur artistique et illustrateur à New York.

Rohim Momin, un décrocheur, travaillant comme ouvrier du bâtiment dans son village de Malda, au Bengale occidental, a représenté l’Inde à WorldSkills Abu Dhabi 2017 et a été honoré du médaillon d’excellence. Il travaille comme contremaître adjoint chez ATS Infrastructure.

Arun Raj Balasubramani de Madurai a représenté l’Inde à WorldSkills Leipzig, en Allemagne, 2013 et a remporté les badges « Meilleur de la nation » et le médaillon d’excellence en conception graphique. Après avoir concouru à Leipzig, il a créé sa propre entreprise avec plus de 60 employés, qui a levé 2 millions de dollars et a ensuite été rachetée par Freshworks (auparavant appelé Freshdesk).

Gagner des titres mondiaux a non seulement mis ces jeunes participants en contact avec les bonnes opportunités, mais les a également aidés à booster leur carrière.

