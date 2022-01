Indiassetz nomme Ramakrishna Bhagavan directeur commercial

Indiassetz, la plateforme de gestion de patrimoine immobilier, a annoncé lundi que la société avait nommé Ramakrishna Bhagavan au poste de directeur commercial. Selon Shivam Sinha, PDG d’Indiassetz, Bhagavan a une feuille de route impeccable en matière de leadership et une gamme de compétences commerciales qui sont essentielles pour diriger l’entreprise d’Indiassetz. En 2022, l’objectif principal de l’entreprise sera d’étendre sa clientèle, a noté Sinha.

« L’expérience considérable de Ramki dans les affaires mondiales, les collaborations stratégiques et la gestion de réseaux de distribution massifs sera bénéfique pour la clientèle NRI et HNI d’Indiassetz. Ramki possède une vaste expertise en leadership et une expérience dans la création d’organisations et d’entreprises prospères. Ramki jouera un rôle essentiel dans le développement de nouvelles plateformes de croissance en tant que directeur commercial d’Indiassetz », a déclaré Sinha.

Bhagavan, vétéran de la banque grand public, apporte avec lui une vaste expertise dans le domaine de la vente au détail dans toutes les régions. Avant de rejoindre Indiassetz, il travaillait en tant que responsable des divisions vente au détail, PME et patrimoine, Maubank. Il a travaillé sur les marchés nationaux et internationaux. Au cours de sa longue carrière, il a travaillé avec des institutions bancaires indiennes renommées telles que HSBC, Kotak et IDFC First.

La plateforme de banque immobilière et de technologie de gestion de fortune Indiassetz affirme avoir plus de 1,3 milliard de dollars d’actifs actifs sous gestion. Il prétend fournir une solution numérique unique aux clients, leur permettant de surveiller à distance leur portefeuille, maximisant ainsi leur patrimoine immobilier. Elle s’est également associée aux plus grandes banques et sociétés de gestion de patrimoine du monde à travers l’Inde, pour gérer le patrimoine immobilier de ses clients. L’objectif d’Indiassetz est de rendre la gestion de patrimoine immobilier simple, transparente et axée sur la technologie, pour les particuliers fortunés (HNI) et les Indiens non-résidents (NRI) à travers le monde, a déclaré la société dans un communiqué.

Lire aussi : Mullen Lintas confie des tâches créatives à Ferns N Petals

Lire aussi : Yellophant Digital sacs mandat numérique de Beleaf Organics

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.