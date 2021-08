Indicateur de hachage avec une précision de presque 100 % Clignote Signal d’achat

Les bénéfices trimestriels de Coinbase ont dépassé les attentes, le principal échange de cryptographie ayant enregistré un afflux de 44% de croissance mensuelle des utilisateurs depuis le dernier trimestre.

Dans le même temps, après le récent exode des mineurs hors de Chine, le taux de hachage du bitcoin a rebondi de façon spectaculaire, à tel point que le Bitcoin Hash Ribbon suggère que le BTC/USD est susceptible d’avoir un creux à long terme.

Approfondissons.

Dans son appel aux résultats trimestriels de 2021, Coinbase a annoncé que la société avait dépassé les attentes en générant plus de 2,23 milliards de dollars de revenus, nettement supérieurs aux 1,78 milliard de dollars attendus, selon un rapport de CNBC.

Les rubans de hachage BTC / USD clignotent le signal d’achat

L’un des signaux les plus connus et les plus efficaces pour acheter des bitcoins, le Hash Ribbon, vient d’émettre un “signal d’achat”. L’indicateur a une efficacité historique de près de 100%, un rendement moyen de 4157% et un risque de baisse moyen de -11% (mesuré depuis la création du bitcoin).

Quel est le taux de hachage du bitcoin ?

Avant de regarder l’indicateur de hachage, examinons brièvement les bases du taux de hachage bitcoin.

En termes simples, le taux de hachage est la quantité de puissance de traitement que les mineurs apportent au réseau bitcoin à un moment donné.

Le taux de hachage augmente à mesure que de plus en plus de mineurs se font concurrence pour extraire des bitcoins. Cela se produit généralement lorsque le prix en dollars du bitcoin est relativement élevé, car il existe une bonne incitation à extraire des bitcoins (ou lorsqu’il existe un paramètre de difficulté favorable). Le taux de hachage peut également augmenter lorsque les coûts d’électricité sont faibles par rapport au prix du bitcoin.

D’un autre côté, le taux de hachage a généralement tendance à baisser lorsque le prix du bitcoin baisse, ou lorsque le prix stagne pendant (relativement) longtemps (jusqu’à ce que la théorie des jeux entre en jeu). Lorsque cela se produit, les mineurs puisent souvent leurs ressources ailleurs, comme ce fut le cas lors de la récente répression chinoise contre le secteur minier (bien que ce soit pour des raisons politiques).

En d’autres termes, l’activité minière de bitcoin diminue car elle est moins rentable pour les mineurs.

Qu’est-ce que la bande de hachage ?

L’indicateur de bande de hachage est un signal à long terme qui est utilisé pour indiquer les fonds macro pour le prix du bitcoin libellé en USD. Il a été créé par Charles Edwards, qui décrit son fonctionnement interne dans cet article.

L’interprétation de base est que le point bleu indique que le plus bas (29 300 $) imprimé plus tôt sur le graphique journalier était un macro plus bas du marché.

En d’autres termes, le plus bas quotidien avant le signal « acheter » fixe un prix plancher auquel BTC est peu susceptible de revenir à l’avenir (sur la base de cet indicateur).

Historiquement, sur les 12 signaux, tous sauf un ont marqué macro-bas dans le prix du bitcoin. Cela étant dit, il va sans dire que le passé n’est pas une garantie de l’avenir, mais plutôt une autre considération pour une prise de décision éclairée à risque.

Y a-t-il une autre saison alternative au coin de la rue?

C’est là que les choses se compliquent. Après avoir sonné l’alarme en mai concernant les bulles cryptographiques, j’ai gardé le silence sur les altcoins, en grande partie parce que l’échange de paires ALT / BTC n’est pas pour tout le monde. En fait, ce n’est probablement pas du tout une bonne idée, mais quand cela a-t-il empêché un joueur honnête et réputé de faire le travail du seigneur ?

Blague à part, prenez cette analyse avec une poigne de sel.

Cela étant réglé, le graphique de dominance de Bitcoin, qui compare la capitalisation boursière de Bitcoin à d’autres crypto-monnaies, a rompu avec un coin ascendant, qui coïncide avec la résistance hebdomadaire de la bande de Bollinger. De manière conservatrice, en supposant que BTC.D n’imprimera pas de nouveaux plus bas, cela présente une opportunité pour les altcoins de se rallier contre le bitcoin jusqu’à ce que BTC.D ait atteint son niveau le plus bas. Les objectifs les plus agressifs indiqueraient de nouveaux creux en dessous du niveau de 2018 indiqué sur le graphique. Cette possibilité ne sortirait pas de l’ordinaire, étant donné que la mise à jour EIP-1559 d’Ethereum est déjà en ligne.

Il va sans dire que si BTC / USD ne parvient pas à atteindre une tendance haussière, les altcoins risquent de subir un sort pire que la mort. Et même si BTC / USD cible des sommets plus élevés, rien ne garantit que les altcoins feront mieux jusqu’à ce que de nouveaux sommets historiques soient imprimés.

Nb Ces essais demandent beaucoup de temps et d’efforts. Je n’ai pas de paywall. Tout ce que je demande, c’est que vous partagiez et aimiez ce contenu sur Twitter (et ailleurs) si vous le trouvez utile. Cela aide à augmenter mon audience et c’est motivant de voir que ces newsletters sont bien reçues.

Les taureaux ouvrent la voie.

Je te vois plus tard.

