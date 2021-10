Indicateurs clés positionnant Bitcoin, Ethereum et le marché général de la crypto pour un 4e trimestre épique ZyCrypto

Publicité





Points clés à retenir

Le promoteur de la crypto passe en revue les facteurs importants qui ont agité le marché à son point le plus haussier. Bitcoin pour un, a enregistré tellement de victoires, qu’il est presque impossible de ne pas envisager une finition lisse. Ethereum et les pièces stables sont également sur le point de clôturer l’année en force.

Alors que le marché des crypto-monnaies traverse le 4ème trimestre de l’année, les partisans des crypto-monnaies ont noté l’importance de prêter attention aux facteurs clés qui ont conduit le marché à ce point très crucial, où davantage d’événements haussiers devraient se dérouler.

L’un de ces catalyseurs pour Bitcoin comprend la façon dont la capacité du réseau Bitcoin Lightning, qui est le protocole de paiement de couche 2 créé pour être superposé à Bitcoin, a atteint plusieurs sommets historiques en septembre. Cela était dû à une augmentation de l’adoption, qui a alimenté l’utilisation de Bitcoin au Salvador.

Lightning a enregistré près de 2000 nouveaux canaux ouverts, ainsi que plus de 100 Bitcoins stockés dans ces canaux. Comme l’a noté Croissant, passionné de cryptographie, « Cette tendance ne se poursuivra qu’à mesure que de plus en plus d’États-nations s’y joindront et que la théorie des jeux s’ensuivra. »

Pendant ce temps, l’un des événements attendus pour le 4e trimestre est la mise à niveau très attendue de la racine pivotante, qui est prévue pour décembre. Étant donné qu’une mise à niveau de Bitcoin est souvent rare et que Taproot devrait inaugurer la sécurité de la blockchain, la confidentialité et étendre la capacité des contrats intelligents, il est sûr de dire que Bitcoin aura une bonne fin cette année.

Outre les catalyseurs susmentionnés, le lancement attendu d’un ETF Bitcoin a également considérablement orienté le marché vers sa position actuelle. C’est notamment parce que, malgré le brouhaha minier, aux côtés du FUD environnemental, le marché est, pour la première fois, très susceptible de voir débarquer un ETF Bitcoin, après tant de rejets.

Dans l’ensemble, comme l’a affirmé l’analyste croissant, « Le quatrième trimestre est historiquement haussier pour Bitcoin, et nous avons le paysage macro qui travaille pour nous en même temps, avec une politique monétaire dissociée de la réalité. Je dirais que les choses semblent particulièrement fantastiques pour Bitcoin en ce moment. »

Tout comme le bitcoin, Ethereum gagne également du terrain dans différents secteurs. Avec la généralisation des NFT cette année, de nombreux acteurs clés ont adopté la Blockchain Ethereum, ce qui a conduit à l’annonce quotidienne de plusieurs partenariats. Visa, NBA, GameStop, TikTok, entre autres, ont fait leur chemin dans l’industrie en plein essor.

De plus, la mise à niveau EIP-1559, qui est à l’origine de la combustion d’Eth d’une valeur de 1,8 million de dollars effectuée en 68 jours, est sur le point d’avoir un effet énorme sur le réseau à long terme. Notamment, la brûlure a considérablement raccourci l’approvisionnement en éther, qui aurait généralement été acheté et vendu par les mineurs.

N’oublions pas la fusion d’Ethereum qui inaugurera l’ère de la preuve d’enjeu pour Ether et aidera à faire évoluer le réseau de manière exponentielle.

Enfin, les Stablecoins sont également gagnants. Rappelons que le processeur de paiement Visa a révélé son intention de créer un réseau de couche 2 pour les pièces stables. Comme Croissant le dit dans son fil de discussion : « Le plus grand processeur de paiement au monde a déjà acheté un crypto punk et a exploré les cas d’utilisation de l’USDC. Il est évident que les institutions commencent à s’y intéresser.

Il y a tout lieu de laisser entendre que malgré les hauts et les bas, 2021 est une année déterminante pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies. La fin de l’année se révèle également être celle qui sera la plus mémorable pour tous les supporters de la crypto, quelles que soient les crypto-monnaies ou les produits de crypto-monnaie qui les intéressent.