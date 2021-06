Indicateurs techniques récapitulatifs hebdomadaires fondamentaux pour les marchés financiers de crypto-monnaie

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Investing indique que les investisseurs qui tentent d’évaluer la menace de l’inflation suivront de près les données sur les prix à la consommation aux États-Unis de jeudi, alors que la hausse de l’inflation pourrait conduire la Réserve fédérale à commencer à retirer ses mesures de relance. .

Il semble probable que les actions meme continueront d’attirer l’attention des investisseurs après les hauts et les bas de la semaine dernière. Les marchés suivront également de près les progrès du plan d’infrastructure de 1,7 billion de dollars du président Joe Biden, qui a déjà stimulé les secteurs de l’industrie et des matériaux cette année.

La Banque centrale européenne (BCE) se réunira jeudi et pourrait discuter de la réduction de la relance. En outre, le Royaume-Uni publiera les chiffres mensuels du PIB dans un contexte de doutes croissants quant à la poursuite de la dernière étape du plan de réouverture du gouvernement. Voici donc ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.

Tous les regards seront tournés vers les dernières données de l’IPC de jeudi après qu’un chiffre d’inflation beaucoup plus élevé que prévu a déclenché une vente massive le mois dernier, car de nombreuses inquiétudes quant à la montée des pressions sur les prix pourraient forcer la Fed à commencer à soulager le stimulus plus tôt que prévu.

Le rapport sur l’emploi de vendredi a indiqué que si la croissance de l’emploi a rebondi par rapport au mois précédent, la croissance des salaires s’est également accélérée. Cela pourrait renforcer l’argument selon lequel une inflation élevée pourrait persister plutôt que d’être transitoire, comme le dit la Fed en ce moment.

La lecture de l’inflation est l’une des dernières données économiques majeures avant la prochaine réunion de la Fed des 15 et 16 juin, et les responsables de la Fed entreront dans leur période de silence habituelle cette semaine avant cette réunion.

Selon Cryptocompare, le volume total au comptant a dépassé les 4 800 milliards de dollars (en hausse de 26,5%) en mai. Les 3 principales bourses Binance, Huobi Global et OKEx, ont affiché des volumes de transactions mensuels de 1,5 billion de dollars (en hausse de 63,0%), 271 milliards (en baisse de 6,0%) et 242 milliards (en baisse de 14,0%), soit 6% de moins), respectivement.

Le volume total des produits dérivés a augmenté à 5 500 milliards de dollars (une augmentation de 40,4%) alors que les investisseurs ont réagi à une volatilité plus élevée. Les 3 principales bourses – Binance, OKEx et Bybit – ont enregistré des volumes de transactions mensuels de 2,5 billions de dollars (en hausse de 48,9%), de 999 milliards de dollars (en hausse de 50,8%) et de 574 milliards de dollars (en hausse de 24%). 0% de plus), respectivement.

Le marché des produits dérivés représente désormais 53,3% du marché total de la cryptographie (contre 50,2% en avril). Tout cela indique qu’en cette période de déclin, il existe un marché équilibré où les négociations ne s’arrêtent pas.

Selon Glassnode, le changement de position du pari du détenteur à long terme indique qu’il détient désormais 10,9 millions de BTC, ce qui représente plus de 58% de l’offre en circulation. Il est à noter que les LTH détiennent actuellement 2,3 millions de BTC de plus (+ 8 % de l’offre en circulation) par rapport aux LTH au plus haut de 2017.

Cela met en évidence une réalité intuitive ; Des cours des devises plus élevés nécessitent des entrées de capitaux plus importantes pour soutenir les tendances à la hausse du marché. Il montre également que la distribution d’un plus petit nombre de devises peut se situer au niveau des plus hauts du marché local / macro si la demande d’afflux de capitaux n’existe pas.

En termes personnels, cet indicateur nous montre que même si le marché des crypto-monnaies continue d’être négatif, les investisseurs parient toujours à long terme.

Selon Kaiko, les teneurs de marché fournissent des liquidités aux carnets d’ordres et, lorsqu’ils sont effrayés par la volatilité, tirent souvent des ordres limités en masse. Cela se fait presque toujours de manière algorithmique, donc d’une seconde à l’autre, la profondeur du marché peut s’évaporer, provoquant un élargissement des spreads.

Les spreads ont temporairement été multipliés par 10 sur presque toutes les bourses analysées lors des ventes massives des 13 et 19 mai. Chez Coinbase, les spreads sont passés de 0,15 à 15 points de base alors que la liquidité s’est évaporée le 13 mai.

Suite à la volatilité, les spreads sont restés en moyenne plus élevés par rapport à la première quinzaine du mois. Cependant, au cours de la semaine dernière, les spreads sont, pour la plupart, revenus aux niveaux d’avant le crash.

De plus, Kaiko a signalé que pour la première fois, le volume d’Ethereum échangé au cours du mois était supérieur au volume de Bitcoin. 51% du volume total a été exécuté pour des paires de trading ETH-USD sur les principales bourses fiduciaires.

En mai 2020, l’ETH-USD ne représentait que 14% du volume total. Cela marque un changement monumental dans la structure du marché de la cryptographie et suggère qu’Ethereum est de plus en plus considéré par les commerçants comme un actif d’investissement comparable à Bitcoin. Malgré les préoccupations concernant l’évolutivité, le potentiel d’Ethereum a été pleinement démontré cette année avec un intérêt croissant pour la finance décentralisée et les NFT, dont le réseau blockchain sert de couche de base de l’infrastructure.

Cependant, c’est plus qu’Ethereum qui domine le marché. Sur presque toutes les bourses analysées, la part de Bitcoin échangée est en baisse par rapport aux paires d’altcoins. Ce n’est pas la première “saison des altcoins”, une période au cours de laquelle les marchés des altcoins gagnent des parts de marché contre Bitcoin.

Cependant, aucun n’a entraîné un changement aussi spectaculaire dans la structure du marché que ce que nous pouvons observer aujourd’hui. Cette tendance a émergé à la fois dans les échanges crypto-à-fiat comme Coinbase et dans les échanges crypto-à-crypto comme Binance se termine, selon le rapport Kaiko.

Selon CryptoNews, l’activation de l’une des améliorations technologiques principales et les plus attendues pour Bitcoin se rapproche de plus en plus. Avec l’arrivée d’un nouveau cycle de difficulté de minage de Bitcoin, la plupart des groupes de mineurs se sont prononcés en faveur de l’activation de Taproot.

Avec Taproot, la manière dont les transactions sont transmises en Bitcoin serait mise à jour, ce qui indique une plus grande confidentialité et efficacité. La proposition, qui bénéficie d’un large soutien dans la communauté Bitcoin, serait activée en novembre de cette année.

Cette même semaine, le pool minier MaraPool de Marathon, l’une des entreprises les plus représentatives de cette industrie en Amérique du Nord, s’est prononcé en faveur de cette amélioration. En outre, il a annoncé qu’il cesserait de censurer les transactions Bitcoin, une mesure qu’il avait prise peu de temps auparavant conformément aux dispositions de l’OFAC.

Poursuivant dans le domaine du minage de Bitcoin, cette semaine, la difficulté du minage de blocs a baissé de 16%, suite à une baisse significative de la puissance de traitement cumulée les jours précédents.

Visitez notre page officielle https://rubikkav.com/.

Rejoignez notre communauté Telegram https://t.me/rubikkavcommunity.