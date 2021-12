Indice d’abordabilité des logements plus élevé propice à l’achat d’une maison maintenant

L’indice d’abordabilité de l’achat de logements indique qu’entre 2013 et 2021, l’abordabilité a augmenté de manière constante dans les principales villes indiennes, rendant l’achat de logements plus propice.

Comme les bons moments ne durent pas éternellement, le moment est venu pour les demandeurs de logement d’acheter leur maison en Inde. L’indice d’abordabilité de l’achat de logements indique qu’entre 2013 et 2021, l’abordabilité a augmenté de manière constante dans les principales villes indiennes, rendant l’achat de logements plus propice. L’abordabilité du logement est le rapport entre le revenu familial médian annuel et le revenu annuel nécessaire. Auparavant, le coût moyen d’achat d’un logement équivalait à 7 ans de revenu des demandeurs de logement, qui est désormais réduit à 5 ans.

La reprise économique soutenue, la reprise des activités sectorielles, la montée en puissance des nouvelles embauches et la manne festive ont joué un rôle de catalyseur dans l’achat de logements. La hausse de la vitesse des ventes et le nombre record d’enregistrements de propriétés correspondent au scénario d’abordabilité des logements. La ville financière la plus chère de Mumbai a connu une augmentation notable de l’indice d’accessibilité des logements au cours des dernières années. L’interaction entre le prix de l’immobilier, le revenu et les taux hypothécaires a une incidence sur la capacité d’un ménage à se permettre l’achat d’une maison.

Le marché immobilier indien souffrait depuis un certain temps d’un ralentissement, d’une demande modérée, d’investissements limités et d’une crise de liquidité. La pandémie de Covid n’a cependant pas épargné le secteur immobilier indemne de sa menace, elle a agi comme un stimulant de la demande en renforçant la valeur de posséder une maison. La valeur de son propre nid sûr a déclenché un sentiment de stabilité et de sécurité qu’il offre dans les cycles de marché volatils. Cela a incité les locataires de longue date à entrer dans la zone d’achat d’une maison et les propriétaires actuels ont plongé pour passer à un appartement meilleur et plus grand avec un nouveau style de vie normal.

Favorable Home Affordability Index est le résultat de plusieurs facteurs tels que la rationalisation des prix, les taux d’intérêt sont accommodants et décennaux bas, crédit à faible coût pour l’achat d’une maison, plans de paiement flexibles personnalisés, faible EMI, bouquet de services offerts par les institutions financières bancaires et non bancaires de manière significative impact sur « l’abordabilité ». D’autant plus que la majorité des achats de maisons en Inde, 90 % se produisent avec une hypothèque, selon les médias.

La saison des fêtes FY 2021 a vu un bond quantique des ventes de maisons. Les indices économiques, tels que rapportés dans les médias, suggèrent qu’à l’approche de la fin de 2021, les revenus des ménages ont connu une forte augmentation – les rapports des médias évaluent cela entre 7 et 9 pour cent, calculés sur la base de 2020. Il s’agit d’un moyenne pondérée des 7 principaux marchés immobiliers en Inde ; où les prix des maisons sont restés en grande partie stagnants, dans la plupart des principaux marchés résidentiels de l’Inde.

La courbe de croissance du PIB de l’Inde est sur une courbe ascendante, avec de nouvelles embauches, la création d’emplois, le rétablissement des baisses de salaire alors que les opérations commerciales gagnent du terrain et la campagne de vaccination rattrapant en toile de fond, ramenant la vie et l’économie à la normale. L’indice d’inflation moyenne à la consommation sur un an montre également un effet positif.

Alors que l’indice de confiance des consommateurs rebondit, la demande d’achat de logements a atteint de nouveaux sommets avec un grand nombre d’acheteurs réels entrant sur le marché immobilier. Les investissements des investisseurs nationaux et internationaux NRI ont pris de l’ampleur. C’est le moment idéal pour les investisseurs et les utilisateurs finaux d’acheter une maison en Inde. La crise de Covid a enraciné le fait que le besoin de logement est pérenne et cela conduira à une demande d’achat de logement durable. L’augmentation de la demande a entraîné une baisse d’un stock invendu excédentaire. Le niveau des stocks d’invendus est passé de 5 ans à 1,5 an, ce qui incite les développeurs à se préparer pour le lancement de nouveaux projets.

La demande de prêts à emménager a été privilégiée, mais les gardiens de clôture concluent des transactions dans des projets en cours de construction des développeurs de la marque. La tendance à la consolidation du marché donne un avantage à un acteur de marque organisé pour élargir sa part de marché sur les micro-marchés et les segments du logement. Le marché est témoin d’une augmentation de la demande de logements de moyenne et de luxe à la suite de la modernisation d’appartements spacieux dans un canton vivant en communauté avec de nombreux équipements sociaux et civiques. Les emplacements faciles à connecter sont un facteur primordial pour la génération de la demande et un grand nombre de méga projets d’infrastructure en cours d’élaboration scénariseront l’histoire de la croissance du paysage immobilier.

Les rapports des médias suggèrent que les taux des prêts immobiliers ont commencé à se stabiliser et que les prix des logements ont atteint un plancher ; ainsi, l’aspect de l’abordabilité peut être affecté. C’est un point que les demandeurs de logement doivent noter – ils devraient prendre la décision et acheter leur logement avant que le scénario du marché ne transite.

(Par le Dr Niranjan Hiranandani, vice-président national, NAREDCO & MD, Hiranandani Group)

