Indice d’alphabétisation de base : le Bengale occidental en tête du graphique, le Bihar en bas dans la catégorie des grands États

Le Bengale occidental est en tête du classement et le Bihar languit au bas de la catégorie « grands États » sur l’« Index sur l’alphabétisation et la numératie fondamentales » – un indicateur d’alphabétisation chez les enfants de moins de 10 ans.

Dans la catégorie « petits États », le Kerala a décroché la première place et Jharkhand a été jugé le moins performant de l’indice.

Il existe quatre catégories dans lesquelles les régions ont été divisées : les grands États, les petits États, les territoires de l’Union et le Nord-Est.

Le rapport sur « l’indice sur l’alphabétisation et la numératie fondamentales » a été préparé par « l’Institute for Competitiveness » et remis par le Conseil consultatif économique au président du Premier ministre (EAC-PM), Bibek Debroy.

Il a déclaré que le défi d’assurer une littératie et une numératie fondamentales de qualité pour tous est intimidant, mais pas impossible à réaliser.

« Les régions les mieux notées sont le Kerala (67,95) et le Bengale occidental (58,95) dans les petits et les grands États, respectivement », a déclaré l’EAC-PM dans un communiqué.

Lakshadweep (52,69) et le Mizoram (51,64) sont les régions les mieux notées dans la catégorie Territoire de l’Union et État du Nord-Est, respectivement.

En ce qui concerne les moins performants, le Ladakh figure en bas de la liste des UT, tandis que l’Arunachal Pradesh est arrivé dernier dans la catégorie Nord-Est.

Selon la déclaration, l’« Index sur l’alphabétisation et la numératie fondamentales » est le premier pas dans cette direction, établissant une compréhension de l’état général de l’apprentissage fondamental chez les enfants âgés de moins de dix ans dans les États indiens et les territoires de l’Union.

L’indice comprend cinq piliers comprenant 41 indicateurs.

Les cinq piliers sont : l’infrastructure éducative, l’accès à l’éducation, la santé de base, les résultats d’apprentissage et la gouvernance.

Le communiqué indique que sur les cinq piliers, il a été observé que les États ont eu des performances particulièrement pires en matière de gouvernance.

« Plus de 50 pour cent des États ont obtenu un score inférieur à la moyenne nationale, soit 28,05, le plus bas de tous les piliers », a-t-il déclaré.

Selon le communiqué, lors de la table ronde organisée à cette occasion, Debroy a déclaré : « L’éducation conduit à des externalités positives et la qualité de l’éducation dispensée est importante, en particulier pendant les années de formation. Les acquis actuels en littératie et en numératie et les variations entre les États devraient être au centre des mesures correctives, a-t-il ajouté.

