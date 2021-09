Nora et Mal discutent de la NFC West et des différentes relations et niveaux d’engagement que les entraîneurs-chefs et les organisations ont avec leurs quarts (4:30). Ensuite, ils répondent à quelques questions par courrier des auditeurs (50:15).

Hôtes : Nora Princiotti et Mallory Rubin

Assistant de production : Isaiah Blakely

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

