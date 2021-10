Indice mondial de la faim 2021 : l’Inde glisse à la 101e place sur 116 pays, derrière le Pakistan, le Bangladesh et le Népal

L’Inde a glissé à la 101e position parmi 116 pays dans l’indice de la faim dans le monde (GHI) 2021 par rapport à son classement 2020 (94), pour se placer derrière le Pakistan, le Bangladesh et le Népal.

L’Inde a glissé à la 101e position parmi 116 pays dans l’indice de la faim dans le monde (GHI) 2021 par rapport à son classement de 2020 (94), pour se placer derrière le Pakistan, le Bangladesh et le Népal. Le rapport sur l’indice mondial de la faim a qualifié le niveau de faim en Inde d’« alarmant ».

Au total, 18 pays, dont la Chine, le Koweït et le Brésil, se partagent le premier rang avec un score GHI inférieur à cinq, a déclaré jeudi le site Web GHI qui suit la faim et la malnutrition dans les pays.

Avec cela, seulement 15 pays — Papouasie-Nouvelle-Guinée (102), Afghanistan (103), Nigéria (103), Congo (105), Mozambique (106), Sierra Leone (106), Timor-Leste (108), Haïti (109 ), le Libéria (110), Madagascar (111), la République démocratique du Congo (112), le Tchad (113), la République centrafricaine (114), le Yémen (115) et la Somalie (116) — ont fait moins bien que l’Inde cette année.

