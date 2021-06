Indice NYSE FANG+ : une offre unique pour les investisseurs et comment investir dans les 10 meilleures actions américaines

Sachez en quoi NYSE FANG+ diffère du Nasdaq 100 et comment y investir.

Forts d’une performance spectaculaire des actions FAANG, les indices Nasdaq sont toujours prometteurs à long terme pour les investisseurs mondiaux. Alors que Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Google (GOOGL) sont les poids lourds sur lesquels les investisseurs misent toujours, il existe l’indice NYSE FANG+ que les investisseurs peuvent également considérer lorsqu’ils investissent dans des actions internationales. .

NYSE FANG+ est l’indice qui suit la performance d’actions de croissance hautement négociées de sociétés technologiques et de sociétés axées sur la technologie dans les secteurs de la technologie, des médias et des communications et de la consommation discrétionnaire.

Mais qu’est-ce qui fait du NYSE FANG+ une offre unique, en quoi est-il différent du Nasdaq 100 et comment y investir ? Découvrons-le.

Ce qui distingue NYSE FANG+, c’est qu’il s’agit d’un indice à pondération égale et qu’il compte 10 actions mondiales les plus importantes dans l’indice – Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX), Google (GOOGL) , Alibaba (BABA), Baidu (BIDU), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA), Twitter (TWTR).

L’indice NASDAQ-100 comprend 100 des plus grandes sociétés non financières nationales et internationales cotées sur le marché boursier NASDAQ, est cependant basé sur la capitalisation boursière.

Par rapport au rendement du NASDAQ 100 d’environ 45% au cours des 12 derniers mois, l’indice NYSE FANG+ est en hausse de près de 70% au cours de la dernière période d’un an.

Composition de l’indice

L’indice NYSE FANG+ dépasse nombre de ses indices pairs et est l’un des indices les plus fortement corrélés à la technologie et aux actions associées. Sa composition sous-jacente est également pondérée sur toutes les actions, ce qui permet un portefeuille plus diversifié et représenté. Avec FAANG STOCKS, il possède des actions de 5 autres sociétés technologiques.

Performance

L’indice NYSE FANG+ continue de surperformer constamment d’autres indices américains clés et constitue un véhicule de gestion des risques viable. L’indice a généré un rendement total annualisé de 32,96 % du 19 septembre 2014 au 28 mai 2021*, contre 21,06 % pour le NASDAQ-100, 13,90 % pour le S&P 500 et 22,99 % pour le S&P 500. Indice des technologies de l’information.

*L’indice NYSE FANG+ a été lancé le 26/09/2017. Les performances antérieures (du 19/09/2014 au 25/09/2017) sont basées sur des calculs d’indices backtestés. Les variantes de rendement total brut sont indiquées pour tous les indices du graphique. L’indice NYSE FANG+ est un indice à pondération égale, tandis que les autres indices représentés dans le graphique ci-dessus sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière.

Comment investir dans l’indice NYSE FANG+

Vous pouvez accéder à l’indice via un contrat à terme sur indice MICRO NYSE FANG+, mais ce n’est peut-être pas une option réalisable pour tous les investisseurs particuliers. Par conséquent, il existe des ETF à travers lesquels on peut s’exposer à l’indice NYSE FANG+.

Selon etf.com, avec 6 FNB négociés sur les marchés américains, les FNB de l’indice NYSE FANG+ ont un actif total sous gestion de 1,92 milliard de dollars et le ratio de dépenses moyen est de 0,89 %.

Le plus grand ETF de l’indice NYSE FANG+ est le MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN FNGU avec 1,57 milliard de dollars d’actifs. L’espace FANG+ Index était le MicroSectors FANG+ ETN FNGS le 11/12/19.

Les meilleurs ETF à investir pour s’exposer à l’indice FANG+

Microsecteurs FANG+ Indice 3X à effet de levier ETNMicrosecteurs FANG+ Indice 2X à effet de levier ETNMicrosecteurs FANG+ ETNMicrosecteurs FANG+ Indice -3X inverse à effet de levier ETNMicrosecteurs FANG+ Indice Inverse ETNMicrosecteurs FANG+ Indice -2x inverse à effet de levier ETN

Que faire

NYSE FANG+ vous donne accès à certaines des meilleures actions véritablement internationales. La contribution de certaines des plus grandes valeurs technologiques à la performance des principaux indices américains a été constante et semble croître dans le temps à venir. Bien que les actions FAANG aient encore le potentiel de croître dans le monde post-covid au fur et à mesure que l’économie s’ouvrira davantage, les actions de l’indice FANG + peuvent être envisagées à long terme.

En tant qu’investisseur, il est toujours préférable de se diversifier entre les classes d’actifs et géographiquement. L’ETF lié à l’indice NYSE FANG+ vous donne la possibilité d’investir dans des actions mondiales à faible coût. Cependant, comme l’exposition est concentrée sur 10 grandes actions, le rapport risque-rendement y est également élevé. Construire un portefeuille diversifié aide plutôt que de suraffecter uniquement les gagnants d’aujourd’hui.

Avertissement: La décision d’investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.