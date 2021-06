Indices d’actions en vert ; Métal, hausse des stocks de soins de santé

Les gens passent devant le bâtiment de la Bourse de Bombay (ESB) à Mumbai, Inde

Les principaux indices boursiers indiens se sont négociés sur une note positive lundi matin avec des achats sains dans les actions des métaux et de la santé.

Vers 10 h 05, Sensex s’échangeait à 49 455,42, en hausse de 248,95 points ou 0,51% par rapport à sa clôture précédente de 49 206,47.

Il a ouvert à 49 496,05 et a jusqu’à présent touché un plus haut intra-journalier de 49 590,43 et un plus bas de 49 412,05 points.

Le Nifty50 à la Bourse nationale s’échangeait à 14 909,50, en hausse de 86,35 points ou 0,58 % par rapport à sa clôture précédente.

Jusqu’à présent, les principaux gagnants du Sensex étaient Dr Reddy’s Laboratories, HDFC et Sun Pharmaceutical Industries, tandis que les principaux perdants étaient UltraTech Cement, Infosys et Tech Mahindra.