Indices mondiaux puissants: Sensex grimpe de 521 points pour récupérer le niveau de 50000

Les marchés ont lancé la nouvelle année financière avec un bon départ. Alors que les signaux mondiaux positifs sur l’annonce de mesures de relance des infrastructures aux États-Unis ont maintenu la vigueur des marchés, l’optimisme concernant les résultats du quatrième trimestre a également donné un coup de pouce. Le Sensex a rassemblé 520,68 points (1,05%) pour clôturer à 50029,83 tandis que le Nifty a augmenté de 176,5 points (1,2%) à 14867,35.

Les marchés ont été témoins d’achats généralisés, menés par les valeurs financières et les valeurs métalliques. Ils ont fermé à des sommets de deux semaines. Le Nifty a clôturé la semaine en hausse de 2,5% tandis que le Nifty Midcap 100 a progressé de 3,8%. Les marchés ont connu un fort repli au cours de la semaine tronquée des vacances et ont rompu leur séquence de défaites de deux semaines.

Hemant Kanwala, responsable des actions chez Kotak Mahindra Life Insurance, a déclaré: «Alors que nous entrons dans la saison des résultats, les investisseurs se concentreront sur les commentaires des entreprises ainsi que sur les résultats pour obtenir des indications sur les perspectives futures. La deuxième vague de Covid-19 et sa valorisation élevée devraient maintenir la volatilité à court terme. »

Les stocks de métaux ont été parmi les meilleurs gagnants, car la demande de produits industriels comme l’acier, le cuivre et l’aluminium devrait augmenter. Les plus grands gagnants du Nifty ont été JSW Steel, Hindalco, Tata Steel, Adani Ports et SEZ et IndusInd Bank avec des gains de 7,91%, 6,56%, 5,80%, 4,43% et 4,35%, respectivement. Les plus gros perdants du Nifty ont été Hindustan Unilever, Nestlé India, HDFC Life, Divi’s Laboratories et TCS, en baisse de 1,34%, 0,67%, 0,55%, 0,35% et 0,34%, respectivement.

Ce qui a le plus aidé les marchés en Inde et dans le monde a été l’annonce d’une relance des infrastructures par le président américain Joe Biden. Il a promis 2,3 billions de dollars de mesures de relance qui serviraient à financer des projets d’infrastructure au cours des huit prochaines années et aideraient également à créer des emplois. Cela a conduit à un rallye nocturne à Wall Street avec une hausse de 0,36% du S&P 500. Les marchés asiatiques ont emboîté le pas et les bourses de Chine, de Corée du Sud et de Taiwan se sont redressées entre 0,71% et 0,85%. Les marchés européens ont également progressé en début de séance.

Comparés à d’autres marchés, les marchés indiens ont été parmi les moins performants en mars. Selon un rapport de Care Ratings, les gains sur les marchés boursiers indiens ont été plafonnés en raison de la hausse des cas de Covid-19 et des rendements obligataires. L’agence de notation mondiale a déclaré: «Les gains de l’économie ont été limités car les sentiments des investisseurs ont été atténués par le nombre croissant de cas de coronavirus, la nouvelle variante du virus Covid-19 et le renforcement des restrictions avec la crainte d’une deuxième vague menaçant le processus de reprise naissant en l’économie… »

