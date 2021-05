Indices mondiaux, T4 soulève les actions, les actions de métaux brillent

PHOTO DE FICHIER: Des gens passent devant le bâtiment de la Bourse de Bombay (BSE) à Mumbai, en Inde

Les indices boursiers de référence de l’Inde ont clôturé à la hausse pour la quatrième séance consécutive lundi grâce à un solide soutien à l’achat pour les actions du métal, de l’industrie pharmaceutique et de l’automobile.

Les deux indices ont eu un écart qui s’est ouvert en raison de signaux mondiaux solides et d’un nombre plus faible de nouveaux cas de Covid nationaux.

À l’échelle mondiale, les marchés boursiers asiatiques ont été pour la plupart plus élevés lundi, après les signes positifs des États-Unis vendredi, la hausse des prix des matières premières et une croissance de l’emploi plus faible que prévu aux États-Unis en avril ayant calmé les craintes d’une hausse de l’inflation, des taux d’intérêt et d’une réduction des mesures de relance.

En revanche, les indices européens ont renoncé à des gains précoces alors même que les investisseurs ont pesé la perspective d’une baisse des taux d’intérêt pour une durée plus longue en raison de la diminution des pressions inflationnistes.

Sur le front intérieur, les investisseurs ont applaudi la baisse des affaires quotidiennes de Covid, ce qui a donné l’espoir d’une diminution de la deuxième vague.

Même les bons résultats trimestriels jusqu’à présent ont soutenu le marché.

Parmi les secteurs, les soins de santé, les métaux, les biens d’équipement, l’énergie, l’automobile, le pétrole et le gaz ont été les principaux gagnants tandis que l’informatique était le seul perdant.

Le S&P BSE Sensex a clôturé à 49 502,41, en hausse de 295,94 points, ou 0,60%, par rapport à sa clôture précédente.

Le Nifty50 de la Bourse nationale a terminé la journée à 14 942,35, en hausse de 119,20 points, ou 0,80 pour cent, par rapport à sa clôture précédente.

“Nifty a fait une autre hausse de suite mais s’est terminé par un doji pour la deuxième session consécutive, indiquant une prise de bénéfices partielle vers la clôture, d’autant plus qu’il approchait les 15 000”, a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities.

«Les investisseurs sont conscients des retombées du marché alors que l’État après que l’État se verrouille en Inde pour contenir la propagation du coronavirus alors que les infections et les décès augmentent et continuent donc à prendre des bénéfices par rotation. 15 044-14 863 est le groupe du Nifty à court terme. »

Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré: «Bien que de nombreux États aient prolongé le verrouillage et que certaines entreprises aient freiné la production ou les activités commerciales, le marché semble ignorer tout.»

«Les métaux ont continué avec un rallye alors que les contrats à terme sur le minerai de fer et les prix du cuivre ont atteint des niveaux records dans un contexte de flambée de la demande. Même le secteur pharmaceutique s’est redressé grâce à une forte croissance de l’IPM pour le mois d’avril, sous l’impulsion de l’énorme demande de médicaments Covid et de la faible base de l’année dernière. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services, a déclaré: «Les bourses nationales ont continué de surfer sur sa vague optimiste reflétant une forte hausse des achats généralisés, les actions des métaux, de l’automobile et de l’industrie pharmaceutique menant le rallye. La croissance de l’emploi aux États-Unis a considérablement diminué ses prévisions d’avril, signalant une dynamique lente sur le marché du travail tandis qu’une cyberattaque a fait grimper les prix du pétrole aux États-Unis.

«Malgré une baisse des chiffres des ventes d’automobiles en avril en raison de l’impact des verrouillages de Covid, le secteur automobile a réussi à rester à flot grâce à ses perspectives positives à long terme.»