Le sixième album solo de Robert Palmer, Clues, était un disque avec une sensation plus rock et plus new wave que ce qui l’avait précédé. L’artiste insulaire s’efforçait de trouver la formule du succès en solo qui lui avait, sinon tout à fait échappé jusqu’à présent, été en quantité limitée.

Clues est l’un des albums les plus forts et les plus cohérents de Palmer, même s’il ne dure que 31 minutes. Quand il est sorti, précédé une semaine plus tôt par le premier single “Johnny and Mary”, le public l’a ressenti aussi, et le single et l’album sont entrés dans les charts britanniques le 6 septembre. Il a atteint les best-sellers américains de Billboard le 11 octobre.

Aider Palmer sur l’album était l’ancien Libérer le bassiste Andy Fraser, qui avait écrit le single révolutionnaire de Robert, “Every Kinda People”. Il prête ses talents de bassiste à deux morceaux, tandis que l’icône new wave et électro Gary Numan apparaît sur un, sa propre composition « I Dream Of Wires », sur laquelle il joue des claviers. Numan a également écrit “Found You Now” avec Palmer, qui a joué des percussions sur Remain in Light de Talking Heads. Le batteur de ce groupe, Chris Frantz, joue de la batterie sur Clues.

Un public en expansion

Le deuxième single extrait de l’album, “Looking For Clues”, a culminé à la 33e place au Royaume-Uni en décembre 1980, tandis que “Johnny and Mary” avait atteint la 44e place quelques mois plus tôt. Clues a culminé à la 59e place du palmarès Billboard Top Pop Albums et à la 31e place au Royaume-Uni en 1980, le plus performant de ses LP à ce jour là-bas. L’album a également fait n ° 1 en Suède, n ° 3 en France, n ° 15 aux Pays-Bas et n ° 42 en Italie.

La vidéo de “Looking for Clues” a été diffusée le premier jour de diffusion de MTV, le 1er août 1981. Le diffuseur vidéo allait, bien sûr, aider la carrière américaine de Palmer de manière massive plus tard dans la décennie, avec “Addicted To Love » et les succès suivants.

