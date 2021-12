Indie App Santa : 24 jours d’applications et d’offres iOS GRATUITES

Bienvenue dans la répartition Indie App Santa de cette année avec certaines des meilleures applications et offres iOS GRATUITES de la saison. Pour soutenir les développeurs indépendants talentueux et les applications iOS intéressantes qu’ils créent, les gens d’App Cafe Studio se sont associés à 24 des meilleurs pour offrir un calendrier de l’Avent en quelque sorte rempli de cadeaux et de baisses de prix importantes pour chaque jour de décembre. . Vous recherchez une gamme de jeux iOS entièrement GRATUITS ainsi que des offres approfondies sur les extensions avec jusqu’à 80 $ d’économies à réaliser simplement en téléchargeant l’application GRATUITE Indie App Santa iOS et en suivant nos mises à jour quotidiennes tout au long du mois. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur le calendrier des offres 2021 Indie App Santa.

Indie App Santa — Certaines des meilleures applications et offres iOS GRATUITES de la saison

Tout d’abord, vous voudrez soit télécharger l’application Indie App Santa iOS ici et/ou ajouter cette page à vos favoris pour des mises à jour quotidiennes et un accès instantané aux cadeaux à partir de demain, le 1er décembre 2021. Chaque jour du mois, l’un des iOS GRATUITS des applications ou des offres de l’événement seront disponibles, allant des jeux aux suites de productivité pratiques et plus encore :

1er décembre : ??? LIBRE2 décembre : ??? LIBRE3 décembre : ??? LIBRE4 décembre : ??? LIBRE5 décembre : ??? LIBRE6 décembre : ??? LIBRE7 décembre : ??? LIBRE8 décembre : ??? 30 $ de rabais9 décembre : ??? 30 $ de rabais10 décembre : ??? 12 $ de rabais11 décembre : ??? LIBRE12 décembre : ??? LIBRE13 décembre : ??? LIBRE14 décembre : ??? LIBRE15 décembre : ??? LIBRE16 décembre : ??? LIBRE17 décembre : ??? LIBRE18 décembre : ??? LIBRE19 décembre : ??? LIBRE20 décembre : ??? LIBRE21 décembre : ??? LIBRE22 décembre : ??? LIBRE23 décembre : ??? LIBRE24 décembre : ??? LIBRE

Vous pouvez également obtenir plus de mises à jour via le flux Twitter Indie App Santa car nous sommes à moins de 24 heures de votre premier cadeau, et vous pouvez aussi vérifier pour voir si c’est quelque chose que vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque/répertoire de jeux. à ce prix.

Vous trouverez la première de nos offres d’applications Cyberweek Mac et iOS maintenant en direct ici, ainsi que des offres sur la gueule de bois sur les suites Mac de premier plan aux meilleurs prix de l’année : Pixelmator Pro sur 20 $ (Reg. $40), Parallels Desktop 17 pour Mac à 64 $ (Reg. 80 $) et vente de vacances annuelles d’affinité avec jusqu’à 55% en épargne, entre autres.

En savoir plus sur l’application Inside Santa :

Indie App Santa — Certaines des meilleures applications et offres iOS GRATUITES de la saison : Compter les jours jusqu'à Noël n'a jamais été aussi excitant avec le calendrier de l'Avent Indie App Santa ! Préparez-vous pour 24 jours de surprise : 24 portes à ouvrir et autant d'excellentes applications de développeurs indépendants à découvrir avec des remises intéressantes !

