Indie Corner : Billi London – le détaillant de collants 100% biodégradables

« Il y a certainement une prise de conscience générale du caractère non durable de l’industrie de la mode et de son impact sur l’environnement. »

Pour Sophie Billie-Hardwick, grandir en France dans les années 90 signifiait que la mode était toujours une partie importante de sa vie, de dépenser son premier argent bien gagné dans des détaillants abordables de la rue principale à faire le grand saut et à acheter son premier sac à main de créateur.

La création du détaillant éphémère basé à Londres Billi London a commencé par une froide matinée de décembre 2018, lorsque Sophie a jeté avec désinvolture une paire de collants.

« Ça m’a frappé alors : quel est l’impact de mon action sur la planète ? » elle a dit à Retail Gazette.

Elle a commencé à faire des recherches pour découvrir à quel point les collants sont nocifs pour l’environnement et a découvert que chaque année, 8 milliards de paires de collants sont produites, portées plusieurs fois, puis jetées.

Le lancement de l’entreprise était important pour Sophie car alors que des millions de femmes jettent avec désinvolture quelques paires de collants chaque mois, l’industrie n’est pas encore circulaire (de nouveaux collants ne peuvent pas être fabriqués à partir d’anciens) et les autres options de recyclage sont limitées.

« C’est pourquoi nous défendons la biodégradabilité en tant que solution innovante pour réduire l’impact environnemental nocif des collants », a-t-elle expliqué.

« La dure réalité est que les collants peuvent mettre jusqu’à 100 ans à se décomposer. Alors mon amour [for fashion] et frustration [with unsustainable tights] m’a fait réfléchir.

« J’ai réalisé que ma surconsommation contribuait à positionner une industrie que j’aimais tant, comme la deuxième industrie la plus polluante au monde.

Après une rencontre fortuite avec sa désormais co-fondatrice Marie Bouhier et réalisant à quel point les deux étaient également passionnés et frustrés par le problème, ils ont uni leurs forces en 2019 et Billi London – qui a récemment ouvert son premier pop-up store physique au cœur du West End de Londres. à Seven Dials.

« Notre ambition est de créer un mouvement et une nouvelle norme pour le secteur des collants »

« Marie a étudié au London College of Fashion et s’est spécialisée dans les tissus durables, nous savions donc que la biodégradabilité était déjà une solution existante et efficace dans le monde de la mode, mais elle n’a jamais été utilisée dans l’industrie des collants », a ajouté Sophie.

Sur une période de 18 mois, le duo a travaillé avec des experts en fibres pour créer une solution innovante et après de nombreux essais et erreurs, ils ont été en mesure de proposer des collants haut de gamme, durables et entièrement certifiés 100 % biodégradables.

Opérant en tant que détaillant indépendant et entreprise en ligne, Sophie a expliqué que lorsqu’elle négocie en personne, elle se connecte avec sa clientèle en offrant une expérience et une touche personnelle.

« L’espace physique de Seven Dials aide à cela et nous voyons de plus en plus de personnes s’éloigner des détaillants comme Amazon et rechercher des options plus durables ou soutenir des marques indépendantes. »

« Nous sommes très fiers que Seven Dials à Londres ait autant cru en notre produit et c’est un tremplin pour nos futurs plans d’expansion. »

En discutant du magasin éphémère, elle a déclaré que la meilleure partie d’avoir un espace physique est de rencontrer et de construire la communauté.

« Nous avons lancé pendant Covid, donc avoir cette opportunité de rencontrer des gens en personne est incroyable »

« Nous continuons de faire de la recherche et du développement, donc interroger les gens dans le magasin est formidable sur les produits qu’ils aimeraient voir ensuite de nous. »

En plus de cela, le détaillant organisera également des ateliers sur la façon de réparer et de recycler de vieux collants, ainsi que de servir de plate-forme pour vendre à d’autres détaillants, utilisant l’espace comme salle d’exposition et leur permettant de ressentir et de s’engager avec les produits et nous en tant que marque.

Dans le sillage de la crise climatique mondiale – avec la COP26 actuellement en cours à Glasgow – les entreprises durables sont plus demandées que jamais.

Sophie a déclaré qu’il « y a certainement une augmentation générale de la prise de conscience du caractère non durable de l’industrie de la mode et de son impact sur l’environnement ».

« Surtout depuis la pandémie mondiale, les consommateurs veulent faire des choix plus intelligents et jouer leur rôle en n’achetant pas de produits de mode rapide », a-t-elle ajouté.

« Notre rôle depuis le lancement de Billi London a été d’éduquer les femmes et les hommes sur l’impact que les collants ont spécifiquement sur la planète, et de changer leur rapport avec les collants d’être une réflexion après coup jetable à un essentiel de la mode durable et durable. »

Elle a révélé que l’entreprise envisageait également d’utiliser la technologie blockchain pour permettre aux clients de comprendre l’ensemble du cycle de vie des collants et d’assurer une transparence totale, ce qui est au cœur des valeurs fondamentales de Billi London.

Proposant quelques conseils à ceux qui envisagent de créer leur propre entreprise durable, Sophie a déclaré : « Notez vos valeurs directrices, ce que le succès signifie pour vous et pourquoi vous voulez vraiment démarrer une entreprise.

« N’oubliez jamais votre pourquoi et quel changement vous voulez conduire »

« Cela vous aidera à rester concentré et à choisir entre des options contradictoires plus tard.

«Malgré l’impact sociétal négatif de Covid, j’ai été témoin d’actes inattendus de générosité et de solidarité, à la fois envers de parfaits inconnus et notre réseau.

« Le pouvoir de la communauté a été plus fort que le virus, et avoir un objectif significatif est ce qui nous maintiendra en vie en 2021 et au-delà. »

Elle a souligné l’importance de considérer chaque point de contact dans votre entreprise, des produits et des matériaux aux personnes avec lesquelles vous travaillez, pour le rendre aussi durable que possible tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

« Vous ne pouvez pas lancer une marque de mode aujourd’hui sans l’éthique et la durabilité au cœur de celle-ci. »

Bien qu’elle soit le premier détaillant de collants premium 100 % biodégradables certifiés sur le marché, Sophie a expliqué que Billi London ne s’arrête pas là.

« Notre objectif est de devenir le leader du marché des vêtements intimes biodégradables en Europe d’ici 2025 avec des produits biodégradables tels que des leggings, des chaussettes et des sous-vêtements.

Alors que le marché des vêtements intimes continue de croître et que les consommateurs opèrent de plus en plus dans un souci de durabilité, Sophie se concentre désormais sur la recherche d’investisseurs pour aider à se développer et à réaliser la mission ambitieuse de Billi London.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette