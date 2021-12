Indie Darling Chicory : un conte coloré est sur le commutateur, en ce moment

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Lorsque Chicory: A Colorful Tale est sorti le 10 juin de cette année, il a rapidement attiré beaucoup d’attention et de distinctions pour son histoire, son art et sa musique. Vous incarnez Pizza (ou, enfin, quel que soit votre plat préféré – c’est le nom du personnage principal) qui prend le contrôle d’un pinceau magique dans un monde qui a perdu toute sa couleur.

Cela semble mignon, non? Eh bien, c’est trompeusement mignon. L’histoire traite des thèmes beaucoup plus sombres du syndrome de l’imposteur, de l’anxiété et du doute de soi, tout en offrant aux joueurs un mécanisme simple mais engageant pour peindre le monde en noir et blanc qui vous entoure.

Et maintenant, enfin, il arrive sur Nintendo Switch !

Développé par le créateur de Wandersong Greg Lobanov, avec des illustrations d’Alexis Dean-Jones et Madeline Berger, une conception sonore d’Em Halberstadt (Night In The Woods, Ikenfell, Untitled Goose Game) et une musique charmante à la Zelda-esque de Celeste et de la compositrice de Minecraft, Lena Raine, Chicory: A Colorful Tale est essentiellement un who’s who des jeux indépendants.

Le jeu est maintenant en ligne sur le Nintendo Switch eShop, au prix de 19,99 $.