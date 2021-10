Indie Darling Death’s Door arrive sur PlayStation et Switch

Capture d’écran : Devolver Digital / Kotaku

Annoncé aujourd’hui via l’événement State of PlayStation de Sony et sur Twitter via Devolver Digital, Death’s Door, le célèbre robot d’exploration de donjons d’Acid Nerve, passe de PC et Xbox à PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch le 23 novembre.

Les propriétaires de consoles Nintendo et Sony réclament une chance de jouer à l’action-aventure indépendante bien-aimée de type Zelda depuis sa sortie sur PC et Xbox en juillet. Avec ses graphismes charmants et ses combats simples mais satisfaisants, il a charmé les joueurs sur les deux plateformes, et a même fait jaillir notre critique, Ethan Gach, à ce sujet.

Dans les cinq minutes qui ont suivi le lancement de Death’s Door, j’ai su que j’allais l’adorer. Le combat était basique mais lourd. La présentation visuelle était clairsemée mais sur mesure. Sa musique, parfois pastorale et sereine, parfois sinistre et désespérée, ne cachait pas qu’il se passait quelque chose de spécial, et mon amour pour le RPG d’action indépendant ne fait que grandir.

L’annonce de la version PlayStation a été suivie d’un message indiquant que les clients en précommande sur ces plateformes recevraient également une copie de Titan Souls, le jeu d’action-aventure en 2D descendant du développeur Acid Nerve, initialement publié pour Windows, PS4, PlayStation Vita et Android. de retour en 2015.